رقم قياسي.. 260 مليار دولار أرباح مطوري متجر أبل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

كشف شركة “أبل” عن قيمة الأرباح التي حققها المطورين منذ إطلاق متجر التطبيقات الخاص بها.

وقالت الشركة إن المطورين حققوا أكثر من 260 مليار دولار من العائدات منذ إطلاق متجر التطبيقات الخاص بها في عام 2008 وحتى 2021.

يأتي هذا الرقم بزيادة حوالي 60 مليار دولار عن الرقم الذي أبلغت عنه العام السابق.

رقم قياسي

وذكرت الشركة المصنعة لهواتف “آيفون” كجزء من ملخص أداء خدماتها الرقمية خلال عام 2021 إن متجر التطبيقات حقق “رقماً قياسياً سنوياً جديداً لأرباح مطوري متجر أبل (App Store) في العام الماضي”. بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج.

كما ارتفعت مبيعات “متجر التطبيقات” بين عشية عيد الميلاد وليلة رأس السنة الجديدة برقمين مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

ولم تذكر “أبل” مقدار ما حققته خلال ذلك الأسبوع في عام 2021، لكنها قالت سابقاً إنها حققت 1.8 مليار دولار خلال تلك الفترة من عام 2020.

وقالت “أبل” إنه ليس من الممكن استنتاج حصة الشركة من تلك الإيرادات. وكانت عمولات الشركة من “متجر التطبيقات” مثيرة للجدل بشكل متزايد، وكانت مشكلة في معركتها القانونية مع شركة “إيبك غايمز” (Epic Games) صانعة لعبة “فورت نايت”، حيث تتقاضى “أبل” رسوماً بنسبة 15% أو 30% من المطورين، اعتماداً على مقدار الإيرادات التي يحققها المطور، أو إذا كان التطبيق يقدم اشتراكاً يستخدم لأكثر من عام.

وقالت “أبل” أيضاً إنه تم تخزين 30 مليون تذكرة وصول إلى الأحداث واستخدامها في تطبيق “واليت” (Wallet) الخاص بها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا العام الماضي وأن تطبيق “أبل بوكس” (Apple Books) لديه 100 مليون مستخدم شهرياً.

وكان تقرير لموقع الإحصائيات “سينسور تاور” عن متاجر التطبيقات الإلكترونية نهاية العام الماضي، قد كشف تفوق متجر أبل عن نظيره”جوجل بلاي” في الأرباح.

ونقل موقع “تك كرنش” المختص بأخبار التكنولوجيا نتائج الإحصائية، التي كشف عن أن مستخدمي التطبيقات، أنفقوا على التطبيقات الإلكترونية خلال 2021 نحو 133 مليار دولار بزيادة 20 % عن 2020.

وذكر الموقع حينها إن متجر أبل الإلكتروني App Store كان له الغلبة على حساب متجر جوجل Google Play، إذ جمع المتجر الإلكتروني لأبل أرباحا تصل لـ 81.1 مليار دولار خلال العام، بنسبة نمو عن العام الماضي 17.7%، ومتجر جوجل لأجهزة أندرويد، جمع أرباحا بلغت 47.9 مليار دولار.