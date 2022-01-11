شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تؤجل عودة عمل الموظفون من المكتب إلى 28 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Meta الشركة التي كانت تسمى في بداية هذا الوباء باسم Facebook بتحديث إرشادات العودة إلى المكتب، ونقل تاريخها المستهدف من نهاية هذا الشهر إلى 28 مارس وفقًا لتقارير CNBC، مع الجداول الزمنية المتغيرة لإعادة الفتح والتوجيهات غير المتسقة ولا يسع المرء إلا أن يتخيل مدى الانزعاج الذي يجب أن يشعر به موظفو الشركة، وفقا لتقرير engadged.

وقال التقرير، فى ديسمبر من عام 2020 أخبر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج الموظفين لأول مرة أنهم لن يكونوا مطالبين بتلقي لقاح COVID-19 من أجل العودة إلى العمل، فى ذلك الوقت توقعت الشركة أن يستمر العمل عن بُعد حتى يوليو 2021 على الأقل ، على الرغم من أنها دفعت لاحقًا لفتح مكاتب في مايو، وبحلول شهر يونيو أصدر زوكربيرج مرسومًا جديدًا : إما طلب إذن من المدير للعمل من المنزل ، أو من المتوقع أن يأتى إلى المكتب لمدة نصف أسبوع على الأقل.

وبعد شهر من ظهور متغير دلتا، غيّر زوكربيرج موقفه بشأن متطلبات اللقاح للموظفين ، وحددت الشركة هدفًا جديدًا في أكتوبر لإعادة الافتتاح الكامل، وبحلول أغسطس من العام الماضى كانت قد دفعت عودتها إلى المكتب إلى يناير من عام 2022.

ومع انتشار Omicron بسرعة هذا الشتاء، تمسكت Meta بسرعة لتحقيق هدفها فى 31 يناير، لكنها أعطت بعض الموظفين خيار تأخير العمل الشخصى من ثلاثة إلى خمسة أشهر عن طريق "برنامج تأجيل المكتب، كما سيتضمن تاريخ 28 مارس الجديد هذا مطلبًا جديدًا بأن يتلقى الموظفون اللقاح المعزز أيضًا.

وفى مواجهة الكثير من عدم اليقين، اختار العديد من أقران Meta التقنيين مثل Apple و Microsoft و Google و Uber و Docusign ، تأجيل إعادة الافتتاح إلى أجل غير مسمى، وكان من المقرر أن يقوم منسقو Facebook المضمنون في مقر الشركة في Mountain View بالإبلاغ عن العمل في المكتب في 24 يناير قبل أسبوع واحد من الموظفين بدوام كامل وبدون خيار مختلف، وقد عكست مقاولهم Accenture هذا القرار بعد احتجاجات داخلية واسعة النطاق من العمال.