شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية التحقق مما إذا كان هاتفك الأندرويد يدعم رسائل RCS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد RCS هي خدمة المراسلة النصية التالية الأكثر تقدمًا بعد الرسائل القصيرة، حيث تأتي مزودة بالعديد من الميزات مثل إيصالات القراءة ودعم الصور عالية الجودة ومؤشرات الكتابة وما إلى ذلك، ويتم محاسبته على أنه خليفة الرسائل القصيرة.

وبمساعدة RCS ، يمكن لمستخدمي أندرويد الدردشة بطريقة تشبه WhatsApp أو Facebook Messenger أو أي خدمة مراسلة فورية، ومع ذلك ، لجعل RCS يعمل ، لا يحتاج الهاتف فقط إلى القدرة ولكن أيضًا مزود الشبكة ونظام تشغيل هاتفك.

وفيما يلى تعرض كيفية التحقق مما إذا كان جهاز أندرويد الخاص بك يدعم RCS (لا تدعم Apple RCS ؛ لديها iMessages)، يدعم تطبيق رسائل Google RCS جنبًا إلى جنب مع بعض تطبيقات مراسلة أندرويد الأخرى المثبتة مسبقًا، وسنستخدم تطبيق الرسائل كنموذج :

فيما يلي الخطوات:

1. افتح تطبيق رسائل Google على جهاز أندرويد الخاص بك واجعله تطبيق المراسلة الافتراضي إذا لم يكن كذلك بالفعل.

2. الآن ، انقر فوق رمز القطع العمودي الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

3. من القائمة المنسدلة التي تظهر ، اختر "الإعدادات".

4. ابحث عن قسم بعنوان "ميزات الدردشة" أعلى قائمة الإعدادات. إذا كان بإمكانك رؤية القسم ، فلديك RCS، ثم حدده، حيث تستخدم Google مصطلح "دردشة" لميزات RCS.

5. يمكنك الانتقال إلى إعدادات "ميزات الدردشة" لتمكين أو تعطيل العديد من ميزات RCS. إذا كنت تريد ، يمكنك حتى إيقاف تشغيلها.