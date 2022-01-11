شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: HomePod mini سيصل لمزيد من البلدان خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميل HomePod mini إلى التوسع على نطاق أوسع في بلدان أخرى هذا العام، حيث يمكن للمتحدث الذكي من أبل الظهور لأول مرة في المزيد من الدول الأوروبية بما في ذلك السويد وهولندا وبلجيكا وسويسرا وروسيا.

ووفقًا لتقرير صادر عن Teknivecka، تختبر الشركة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها جهاز HomePod mini في السويد، وبالإضافة إلى السويد ، يُقال إن HomePod mini سيتم إطلاقه في أربعة بلدان أخرى على الأقل في عام 2022.

ولقد اكتسب مكبر الصوت الذكي أبل HomePod mini بالفعل دعمًا للغات المنطوقة في تلك البلدان مع تحديث البرنامج في ديسمبر 2021، وهذه اللغات هي: الهولندية، الهولندية (بلجيكا) (الفلمنكية من قبل أبل)، الفرنسية (بلجيكا)، الفرنسية (سويسرا)، الألمانية (سويسرا) ، الإيطالية (سويسرا) والروسية.

وتم إصدار أبل HomePod mini لأول مرة في أكتوبر 2020، وهو متوفر حاليًا في الولايات المتحدة وأستراليا والنمسا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والهند وإيرلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا وتايوان، والمملكة المتحدة.

ومن المتوقع أيضًا إطلاق مكبر الصوت الذكي ، بخلاف البلدان المذكورة أعلاه، في تايلاند، ووفقًا لمدونة أبلForward التايلاندية ، يعرض موقع الويب الخاص بالشركة صفحة HomePod مصغرة. على الرغم من أن الصفحة تظهر خطأ عند النقر عليها.

وفي حدث أبل Unleashed في عام 2021 ، قدمت أبل ثلاثة ألوان جديدة من HomePod mini، وكانت هذه صفراء وبرتقالية وأزرق، وبينما تظل الميزات الأساسية كما هي ، قدمت الشركة أيضًا بعض الميزات الجديدة لجهاز HomePod mini.

فعلى سبيل المثال ، تم توسيع دعم Siri للتعرف على الصوت متعدد المستخدمين ليشمل جميع المناطق التي يتوفر فيها HomePod mini حتى يتمكن كل فرد في المنزل من الاستمتاع بالموسيقى المصممة حسب ذوقهم الشخصي والوصول إلى قوائم التشغيل الخاصة بهم واستخدام الطلبات الشخصية والمزيد.

وسيعمل Siri أيضًا على ضبط مستوى صوت التحدث تلقائيًا على HomePod mini بناءً على بيئة الغرفة وحجم المستخدم.