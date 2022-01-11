شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يسهل البحث عن الرسائل فى الدردشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت تقارير صادرة عن WABetaInfo، أن واتس آب بدأ في طرح ميزات مفيدة جديدة للمستخدمين الذين لديهم حسابات أعمال، وستسمح الميزات الجديدة لمستخدمي حساب الأعمال بتصفية الدردشات والرسائل باستخدام عوامل تصفية البحث المتقدم.

وتقوم منصة فيس بوك المملوكة حاليًا بإطلاق عوامل تصفية بحث متقدمة جديدة للمستخدمين الذين لديهم أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp Business لنظامي أندرويد و iOS.

وسيتمكن مستخدمو الإصدار التجريبي من WhatsApp Business الآن من رؤية ثلاثة خيارات جديدة عند البحث عن الدردشات والرسائل - جهات الاتصال، وغير جهات الاتصال، وغير المقروءة.

ويذكر التقرير كذلك أن المستخدمين يجمعون عوامل تصفية مختلفة للحصول على نتائج بحث أفضل، وعلى سبيل المثال، ستسمح الميزة للمستخدمين بالبحث عن الصور من غير جهات الاتصال باستخدام مرشحين منفصلين.

ووفقًا للتقرير، ستبقى الشركة مقصورة على مستخدمي حساب الأعمال فقط، ولم يُعرف بعد متى ستتوفر الميزة لغير مستخدمي الإصدار التجريبي ولكن من المتوقع أن تكون متاحة مع التحديثات القادمة في الأسابيع المقبلة.

وبحسب ما ورد تخطط الشركة أيضًا لطرح قسم جديد تحت البحث لمستخدمي الحسابات غير التجارية، ووفقًا لتقرير سابق صادر عن WABetaInfo، سيضيف واتس آب قريبًا قسم "الأنشطة التجارية القريبة" والذي سيسمح للمستخدمين بالبحث عن الشركات بالقرب من مواقعهم الموجودة على واتس آب.

ويقوم واتس آب أيضًا بإعادة تصميم إشعارات الرسائل لمستخدمي iOS، ووفقًا للقطات التي تمت مشاركتها بواسطة WABetainfo، ستشير إشعارات الرسائل الجماعية إلى ما إذا كان شخص ما قد رد على رسالتك أو إذا ذكرك شخص ما في الرسالة على المجموعة إلى جانب معاينة رسالة قصيرة واسم المجموعة.

وذكر التقرير أن الميزة متاحة فقط للمحادثات الجماعية ولم تقم الشركة بتمكين هذه الميزة للمحادثات الفردية، يقال إن النظام الأساسي المملوك لفيس بوك قد بدأ في طرح ميزة لمستخدمي أيفون تسمح لهم بمشاهدة صور الملفات الشخصية للمرسلين إلى جانب إشعارات الرسائل.