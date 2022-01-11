شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 وأيفون 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة أيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف أيفون 7 كما يلى:

هاتف iPhone 13: الشاشة:شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة:شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2532× 1170بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic .

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: iOS (15.x) .

البطارية: بقوة 3240 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكس.

هاتف ايفون 7 نظام التشغيل: يعمل بنظام iOS 10

أبعاد الهاتف: 138.3×67.1×7.1 ملم

مساحة الشاشة: شاشة 4.7 بوصة

دقة الشاشة: 750×1334 بيكسل

الكاميرا الخلفية: كاميرا 12ميجا بيكسل

الكاميرا الأمامية: كاميرا امامية 7 ميجا بيكسل

المعالج: بمعالج Apple A10 Fusion

الرامات: 2 جيجا بايت

الذاكرة الداخلية: 256 جيجا بايت

البطارية: بقوة 1960 mAh