شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على هاتف Honor Magic V الذكى القابل للطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Honor الهاتف الذكي القابل للطى Magic V في حدث في الصين، وإنها أول هاتف ذكي قابلة للطي من الشركة وينضم أجهزة طوي الموجودة في السوق بما في ذلك سامسونج جالاكسي Z أضعاف 3 و ممن لهم البحث عن N ، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

ومغلق به شاشة بحجم 6.45 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21: 9 ودقة 2560 × 1080 ومعدل تحديث 120 هرتز. يبلغ عرض الهيكل 72 مم وطوله 160 مم ، مع وجود حواف صغيرة حول الشاشة الخارجية لنسبة 90٪ من الشاشة إلى الجسم.

يقول Honor أن الزجاج الخاص جعل الشاشة الخارجية متينة للغاية ، وقد أظهر ذلك من خلال إسقاط الهاتف من ارتفاع الكتف دون أي ضرر.

قم بطي جهاز Honor V Magic وستجد شاشة مقاس 7.9 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 10: 9 ومعدل تحديث 90 هرتز ودقة 2272 × 1984 بكسل. تعمل الطبقة الموجودة فوق الشاشة على تقليل الانعكاس ، وتحتوي على تعديل عرض النبض 1920 هرتز (PWM) لتقليل إجهاد العين.

يقول Honor أن Magic V المغلق بلا فجوة ويبلغ سمكه 14.3 مم فقط ، وسمكه 6.7 مم عند الفتح. تحتوي المفصلة على 213 مكونًا وتطوي الشاشة مثل الدمعة ، مما يضمن المظهر النحيف للهاتف ، ويقال إنه متين بما يكفي ليتم طيه 50 مرة يوميًا لمدة 10 سنوات دون تعب.

وتوجد ثلاث كاميرات في الجزء الخلفي من Magic V ، وهي مغطاة بالزجاج المنحني ، كل منها بدقة 50 ميجابكسل ، بالإضافة إلى وجود كاميرات سيلفي على كل من الشاشات الداخلية والخارجية ، كل منها بدقة 42 ميجابكسل.

ويعمل معالج Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 1 على تشغيل الهاتف ، وهو يأتي ببطارية مزدوجة الخلايا بقوة 4750 مللي أمبير في الساعة ، يتم إعادة شحنها باستخدام نظام شحن سريع 66 وات. يوجد مكبرات صوت مزدوجة ، HDR10 + و DTSX ، مستشعر بصمة الإصبع مثبت داخل مفتاح التشغيل على الجانب ، والجهاز متوفر بثلاثة ألوان مختلفة: فضي ، أسود ، أو برتقالي. وكانت Honor في يوم من الأيام جزءًا من Huawei ولكن تم بيعها من قبل الشركة لضمان بقائها بعد أن تعرضت للقيود التي فرضتها عليها الحكومة الأمريكية.

أطلقت منذ ذلك الحين العديد من الهواتف الذكية الجديدة ، مثل Honor 50 ، مع تثبيت جميع خدمات Google وشريحة Qualcomm بالداخل.