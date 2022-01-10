شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة BitMart تعد ضحايا الاختراق بسداد 200 مليون دولار مستحقاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعدت منصة BitMart لتبادل العملات المشفرة بسداد كامل لضحايا الاختراق على مستوى المنصة بقيمة 200 مليون دولار، لكن بعض المستخدمين لم يستردوا أموالهم بعد، وفقًا لتقرير صادر عن CNBC والمنشور على engadged التقنى.

واخترق المتسللون مجموعة متنوعة من الرموز المميزة فى الرابع من كانون الأول (ديسمبر) بعد استخدام مفتاح خصوصية مسروق للوصول إلى إحدى محافظ BitMart الساخنة ، والمعروفة باسم محفظة التشفير المتصلة بالإنترنت. وبعد الحادث بوقت قصير، أعلنت BitMart أنها ستستخدم تمويلها الخاص "لتغطية الحادث وتعويض المستخدمين المتضررين".

ومع ذلك، كما ذكرت CNBC، لا يزال هناك العديد من المستخدمين المحبطين الذين لم يروا أموالهم قد عادت بعد.

ويعرض تقرير CNBC تفاصيل تجربة اللاجئ الإيراني الذي قال إنه قام بتخزين ما قيمته 53000 دولار من SafeMoon على BitMart ،40.000 دولار منها من قرض، واتصل المنفذ أيضًا بمستثمر مقيم في كانساس ولديه 35000 دولار في طي النسيان ، ويدعي أنه و 6800 مستثمر آخر قد يرفعون دعوى قضائية جماعية ضد BitMart إذا لم يتم فعل أى شىء لحل الموقف.

ومن بين جميع الرموز التى سُرقت فى اختراق BitMart ، تُظهر البيانات من شركة أمان blockchain ،PeckShield، أن SafeMoon تضررت بشدةكما أشارت CNBC فإن حملة SafeMoon يقاومون على Twitter ، وكانوا يغمرون الموقع بعلامة التصنيف #WenBitMart للمطالبة بإعادة أموالهم.

وقد تكون هذه هى الطريقة الوحيدة التى يشعر بها المستخدمون أنه يمكنهم لفت الانتباه إلى المشكلة ، حيث تشير CNBC إلى أن بعض المستخدمين قد تمت مواجهتهم بردود غامضة عند الاتصال بـ BitMart للتحقق من حالة أموالهم المفقودة.