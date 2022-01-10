“روس كوسموس” تطور أقمارا جديدة لأنظمة تحديد المواقع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 07:15 مساءً - منذ 32 دقيقة

تعمل مؤسسة “روس كوسموس” الروسية، على تطوير دفعات جديدة من الأقمار المخصصة لأنظمة تحديد المواقع.

وقال بيان صادر عن المؤسسة “تعمل شركة ريشيتنيوف التابعة لروس كوسموس حاليا على تطوير دفعة جديدة من الأقمار الصناعية، يجري العمل على تطوير 8 أقمار من فئة Glonass-K و4 أقمار Glonass-K2 المعدلة.. الأقمار الجديدة من المفترض أن تنضم لمنظومة GLONASS لتحسن من عملها وتزيد من دقتها في تحديد المواقع”.

وأشار البيان إلى أن الشركة المذكورة تعمل أيضا على مشروع لتطوير منظومة جديدة من الأقمار الصناعية قد تضم 6 أقمار من شأنها دعم أنظمة الملاحة وتحديد المواقع للآليات والسفن التي ستتواجد في مناطق القطب الشمالي.

وكان مدير شركة “ريشيتنيوف” الروسية، نيكولاي تيستويدوف قد ذكر منذ مدة أن “أول قمرين من نوع Glonass-K2 سينضمان إلى منظومة Glonass الملاحية عام 2022، وأول قمر من هذه الفئة سيطلق في الربع الثاني من العام القادم، بينما سيطلق القمر الآخر في الربع الثالث من السنة القادمة”.

وتعتبر Glonass حاليا المنافس الأقوى لمنظومة GPS الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم، وبدأت روسيا بتطوير هذه المنظومة منذ العام 1976، واعتبارا من عام 1982 تم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي أضيفت إليها، وبحلول عام 2010 حققت المنظومة تغطية بنسبة 100٪ لأراضي روسيا، وفي 2011 وصل عدد أقمارها إلى 24، أتاحت تغطية شاملة للكرة الأرضية.