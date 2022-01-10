شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. علماء يطورون "بوت دردشة" يساعد في تقليل اضطرابات الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور باحثون أمريكيون "بوت دردشة" قد يساعد في تقليل احتمالية إصابة الشخص باضطراب في الأكل، حيث أفادت The Verge أن البوت ساعد النساء المعرضات لخطر الإصابة باضطراب الأكل على تقليل مخاوفهن بشأن وزن الجسم وشكله - وهو عامل يساهم في زيادة مخاطرهن.

ووفقًا لإلين فيتزسيمونز كرافت ، أستاذة مساعدة في الطب النفسي في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس ، يمكن أن تكون برامج الوقاية الرقمية أكثر فاعلية عندما يوجهها مشرف بشري، ونُقل عن فيتزسيمونز كرافت قوله إن الفريق طور "بوت دردشة" قدم "بعض جوانب الاعتدال في شكل آلي".

ويمكن للمشاركين في الدراسة استخدام chatbot من خلال الرسائل النصية أو عبر Facebook Messenger، وجندت الدراسة مشاركات من خلال الإعلانات عبر الإنترنت ، والمنشورات ، واختبار فحص اضطرابات الأكل عبر الإنترنت التابع للجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل.

وقدم برنامج الدردشة ثماني محادثات حول مواضيع تتعلق بصورة الجسم والأكل الصحي ، وتم تشجيع النساء اللائي استخدمن الروبوت على إجراء محادثتين من المحادثات كل أسبوع، وفي تسجيل الوصول لمدة ثلاثة وستة أشهر ، كان لدى النساء اللائي تحدثن إلى برنامج الدردشة الآلي انخفاضًا أكبر في مخاوفهن في استطلاع حول وزنهن وشكل أجسادهن - وهو عامل خطر رئيسي للإصابة باضطراب في الأكل - مقارنة بالنساء في مجموعة قائمة الانتظار ، قال التقرير.

وكما وجدت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الدولية لاضطرابات الأكل، بعض المؤشرات على أن النساء في مجموعة chatbot كن أقل عرضة للإصابة باضطراب الأكل السريري بحلول نهاية الأشهر الستة من النساء في مجموعة قائمة الانتظار.

وقالت فيتزسيمونز كرافت: "يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير على الصحة العامة إذا استطعنا إيجاد طرق لنشره على نطاق واسع"، وقال التقرير إن هذه واحدة من أولى الدراسات التي تختبر فعالية روبوتات المحادثة في الرعاية الصحية ، على الرغم من استخدامها على نطاق واسع في البيئات الطبية للمساعدة في كل شيء من فحص أعراض Covid-19 إلى العلاج.