شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسيكون تعيد افتتاح مصنعها فى الهند لهواتف آيفون الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيد شركة فوكسكون المورد لشركة أبل فتح منشأة لتصنيع iPhone في جنوب الهند يوم الأربعاء بعد توقف أسابيع وفقا لما نقله مسؤولون حكوميون ومشرع في المنطقة التي يقع فيها المصنع.

يعمل مصنع فوكسكون ، في بلدة سريبيرومبودور بالقرب من عاصمة ولاية تاميل نادو في تشيناي ، حوالي 17000 شخص ولكن تم إغلاقه في 18 ديسمبر بعد احتجاجات أكثر من 250 من عمالها الذين أصيبوا بالتسمم الغذائي.

وقال ك.سيلفابيرونتاجاي ، عضو مجلس الولاية للمنطقة ، إن رئيس وزراء تاميل نادو إم كيه ستالين أبلغ الجمعية في وقت متأخر من يوم الجمعة أن المصنع سيعاد افتتاحه يوم الأربعاء حسبما نقلت وكالة رويترز.

قالت شركة آبل يوم الاثنين إن مصنع فوكسكون الهند ظل تحت المراقبة ، مضيفة أنه سيواصل مراقبة الظروف في مهاجع العمال وقاعات الطعام ، إلى جانب مدققين مستقلين.

وقالت شركة آبل في بيان: "سيبدأ العمال في العودة تدريجياً بمجرد التأكد من تلبية معاييرنا في كل صالة نوم مشتركة ومنطقة لتناول الطعام".

وقالت فوكسكون: "لقد نفذنا مجموعة من الإجراءات التصحيحية لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى ونظام مراقبة صارم لضمان قدرة العمال على إثارة أي مخاوف قد تكون لديهم ، بما في ذلك عدم الكشف عن هويتهم".

قال مسؤولون حكوميون إن شركة Foxconn تصنع iPhone 12 وتختبر إنتاج iPhone 13 في منشأة Sriperumbudur ، مصنعها الوحيد في الهند. ولدى Apple ثمانية موردين آخرين في الهند.

نقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله، إن المصنع سيستأنف الإنتاج يوم الأربعاء بما لا يزيد عن 100 شخص وقد يستغرق أكثر من شهرين لاستئناف الإنتاج بالكامل.

ولاية تاميل نادو ، وهي ولاية يزيد عدد سكانها عن 70 مليون نسمة وواحدة من أكثر الولايات تصنيعًا في البلاد ، يطلق عليها أحيانًا "ديترويت آسيا". فهي موطن لمصانع الشركات بما في ذلك BMW و Daimler و Hyundai و Nissan و Renault.