شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل 11 تطبيقا فى ويندوز 11 لتبدأ بها عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مايكروسوفت في العام الماضى نظام ويندوز 11 ليكون أحدث نسخة من نظام التشغيل المحبوب للغاية والمنتشر حول العالم، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

واعتمدت الشركة على تطوير النظام البيئي المتكامل الخاص بأجهزتها وخدماتها مع ويندوز 11 بشكل أفضل، وبالتالي قامت بتطوير الكثير من الخدمات المتاحة للنظام مثل متجر التطبيقات وإتاحة تحميل تطبيقات أندرويد عبره. ونقدم لكم فيما يلي مجموعة من التطبيقات المميزة والمتنوعة الموجودة في متجر تطبيقات مايكروسوفت والتي يمكن أن تحسن استخدام ويندوز 11.

وتأتي بعض هذه التطبيقات مجانًا والبعض الآخر مدفوعة، ولكن يقدم متجر مايكروسوفت تسعيرًا خاصًا بكل دولة لذلك تجد تطبيقات بسعر مخفض في دولتك أكثر من الدول الأخرى. تطبيق EarTrumpet يرى البعض بأن لوحة التحكم في الصوت في ويندوز 11 ضعيفة ولا توفر لهم الكثير من الاختيارات، ويقوم Eartrumpet بحل هذه المشكلة.

ويوفر التطبيق مجموعة متقدمة من الاختيارات المختلفة التي تساعد على التحكم في درجات صوت التطبيقات التي تعمل في خلفية النظام. كما تستطيع عبره التحكم في أجهزة التقاط واخراج الصوت لكل تطبيق على حدة، ويعني ذلك جعل مكبرات الصوت الخارجية تعمل مع تطبيق وسماعات الرأس الخاصة بك تعمل مع تطبيق آخر.

تطبيق Tweeten لا يمتلك تويتر تطبيقًا رسميًا منفصلًا في ويندوز بشكل عام، وبالتالي يحتاج محبو المنصة للتوجه إلى موقعها مباشرةً. كما أن تطبيق TweetDeck المشهور غير متوفر أيضًا للويندوز، ويقدم Tweeten حلًا لهذه المشكلة حيث يوفر واجهة Tweetdeck ولكن بشكل مناسب أكثر لويندوز 11.

وتستطيع تخصيص استخدام التطبيق بشكل كامل في ويندوز 11 ليناسب استخدامك أكثر عبر التحكم في التنبيهات وغيرها من الأمور. تطبيق Feedlab يمتلك ويندوز 11 مجموعة كبيرة من تطبيقات جمع الأخبار والتي تعتمد على تقنية RSS، ولكن يمتاز Feedlab بكونه أحد أكثر التطبيقات قدرةً على التخصيص وإدارة نشرات الأخبار.

كما يحصل التطبيق على الكثير من التحديثات المستمرة لذلك لن لا تقلق من توقف الدعم أو اختفاءه من المتجر مباشرةً. أدوات PowerToys تأتي هذه الأدوات مطورة من مايكروسوفت بشكل رسمي لتوفر الكثير من اختيارات وإعدادات التخصيصات للمستخدمين المحترفين. وهي تضيف الكثير من الميزات المختلفة للنظام والتي تجمعه يشبه نظام macOS في بعض الأحيان، كما توجد أدوات أخرى أكثر احترافية.

تطبيق Onenote يحتاج الكثير من المستخدمين إلى تطبيق مناسب لأخذ الملاحظات وتسجيلها ومشاركتها بين أجهزتهم المختلفة. ويقدم لك تطبيق Onenote هذه الميزة بشكل جيد وعملي للغاية، حيث تستطيع عبر التطبيق مشاركة الملاحظات بين هاتفك وحاسوبك المكتبي والمحمول بسهولة وبشكل مجاني.

كما يدعم التطبيق كتابة الملاحظات باستخدام القلم الخاص بالأجهزة اللوحية لذلك يعتبر مناسبًا للطلاب ومن يستخدم الملاحظات بشكل دوري.

تطبيق Adobe Photoshop Express يعتبر تطبيق Photoshop أحد أهم تطبيقات الحاسب عندما يتعلق الأمر بتعديل الصور وتحسينها، وهو يقدم الكثير من الميزات الهامة للمحترفين تطبيق ShareX يمتلك ويندوز 11 أداة مدمجة خاصة بأخذ لقطات الشاشة، ولكن مثل جميع الأدوات المدمجة فهي ضعيفة من ناحية الإمكانيات.

ويستطيع تطبيق ShareX استبدال هذه الأداة وإضافة الكثير من الميزات المتنوعة والمختلفة التي توفر للمستخدم إمكانيات كثيرة في تعديل الصور الملتقطة.

كما يمكن للتطبيق التقاط مقاطع فيديو للشاشة أو صورة متحركة إن كنت ترغب في ذلك، كما يوفر أداة مباشرة لتعديل الصور داخله تطبيق Quicklook يتيح لك التطبيق استعراض الملفات المختلفة والصور ومقاطع الفيديو مباشرة داخل مستعرض الملفات دون الحاجة لفتحها.

وتعتبر هذه الخاصية إحدى أهم الخواص الموجودة لنظام macOS والتي يفضلها الكثير من المستخدمين في النظام. تطبيق Start11 يتيح لك هذا التطبيق تخصيص وتعديل قائمة إبدأ في ويندوز 11 وتغيير تصميمها كما ترغب، وهو يأتي من شركة Stardock الشهيرة .

وتستطيع استخدام التطبيق لتعديل موقع شريط ابدأ إذا كنت تستخدم أكثر من شاشة معًا أو كنت ترغب في استعادة تصميم الشريط القديم.

أداة Dolby Atmos لسماعات الرأس إذا كنت أحد المهتمين بالتجربة الصوتية في ويندوز 11، فإن هذا التطبيق يعمل على تحسين التجربة الصوتية الخاصة بالنظام بشكل كبير للغاية. ويعمل التطبيق على تفعيل خاصية الصوت المحيطي بتقنية Dolby Atmos عبر سماعات الرأس التي تدعمها للحصول على أفضل تجربة صوتية.

وإذا قمت بشراء التطبيق عبر متجر مايكروسوفت للتطبيقات في نظام ويندوز، فإنك تحصل عليه أيضًا في أجهزة إكس بوكس الخاصة بك. تطبيق VLC لتشغيل مقاطع الفيديو يعتبر هذا المشغل أحد أشهر تطبيقات تشغيل الفيديو الموجودة لجميع المنصات والأنظمة، ويستطيع التطبيق تشغيل جميع ملفات الصوت والفيديو.

كما يمتلك محركًا قويًا لتشغيل الترجمة والبحث عنها عبر مواقع الترجمة المختلفة حول العالم من جميع اللغات.