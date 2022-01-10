تشغيل أول روبوت لتزويد السيارات بالوقود في الصين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

بدأت الصين لأول مرة استخدام روبوت لتزويد السيارات بالوقود، مع تزويده بعوامل أمان تضمن تجربة مريحة وآمنة لقائدي المركبات.

وتداولت وسائل إعلام صينية مقطع فيديو يظهر قيام الروبوت الجديد بمهمته في تزويد السيارات بالوقود بسهولة تامة ودقة عالية.

يشار إلى أن الروبوت الجديد مضاد للانفجار، كما أن له تصميم قوي يجعله لا يتأثر بدرجات الحرارة المنخفضة بشدة والمرتفعة كذلك، فضلا عن مقاومته الأشعة فوق البنفسجية القوية، وقد تم تشغيله مؤخرًا في مدينة لاسا عاصمة إقليم التبت، جنوبي الصين.