شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. رائد فضاء يلتقط صورة تظهر منطقة البحر الكاريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك رائد فضاء ناسا توماس مارشبيرن صورة لالتقاط الأنفاس مأخوذة من محطة الفضاء الدولية (ISS) تظهر انحناء الأرض وكذلك جزء من منطقة البحر الكاريبي. التقط Marshburn الصورة أثناء سير في الفضاء الشهر الماضي قبل مشاركتها على تويتر في عطلة نهاية الأسبوع.

في تغريدة وصف رائد الفضاء البحر الكاريبي بألوانه الزرقاء الجميلة، بأنه "مرشح للعرض المفضل الثاني للأرض من الفضاء" ، مضيفًا أولئك المطلعون على منطقة البحر الكاريبي يجب أن يكونوا قادرين على تحديد جنوب شرق كوبا في الجزء السفلي من لقطة مارشبيرن ، على الرغم من أن عاصمة البلاد هافانا محجوبة بواسطة مصفوفات الطاقة الشمسية بالمحطة وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

تم التقاط الصورة على ارتفاع حوالي 250 ميلاً فوق الأرض ، مع عرض واسع يظهر انحناء الأرض. كما يشير مارشبورن في تغريدته ، فإن الصورة تتضمن أيضًا منصة التجارب الخارجية لليابان ، والتي تظهر على يمين الصورة.

التقط مارشبيرن الصورة أثناء سيره الخامس في الفضاء ، مع وجود أربع جولات سابقة له خلال زيارات لمحطة الفضاء الدولية في عامي 2013 و 2009.

وأمضى رائد الفضاء الأمريكي 6 ساعات و 32 دقيقة خارج المحطة مع زميلته ، كايلا بارون ، التي كانت في أول سير لها في الفضاء.

وصل الاثنان إلى محطة الفضاء الدولية في نوفمبر مع رجا شاري من وكالة ناسا وماتياس مورييه من وكالة الفضاء الأوروبية. سيبقون على متن البؤرة لمدة ستة أشهر ويعودون في أواخر أبريل.

بينما يقضي رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية معظم وقتهم في العمل على التجارب العلمية، فإن السير في الفضاء العرضي ضروري أيضًا لصيانة المحطة وتحديثها ، مع توفر نقطة الأفضلية الفريدة أيضًا فرصة ممتازة لأعمال مراقبة الأرض والتقاط الصور.

نشر رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه بانتظام لقطات مذهلة للأرض أثناء إقامته مؤخرًا في محطة الفضاء الدولية ، كما أنه أخذ بعض الوقت لشرح نوع التخطيط المطلوب لالتقاط الصور الرائعة.