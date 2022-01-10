شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 15 عاما على آيفون.. تعرف على أول هاتف لشركة آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 15 عاما مرت على الكشفت عن أول جهاز آيفون من قبل مؤسس الشركة ستيف جوبز، وتحديدا فى 9 يناير 2007 على مسرح سان فرانسيسكو. وقال رئيس شركة Apple : "بين الحين والآخر ، يأتي منتج ثوري يغير كل شيء".

وحصل أولئك الموجودون في القاعة على أول نظرة مناسبة لهم على iPhone ، وهو هاتف أنيق بشكل مدهش يوفر واجهة تعمل باللمس وألغى لوحات المفاتيح المادية الثقيلة - وهو جهاز استمر في تحويل الهاتف المحمول تمامًا إلى صناعة وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

قال جوبز في نهاية كلمته الرئيسية الشهيرة "لم أنم طرفة عين الليلة الماضية". "لقد كنت متحمسًا جدًا لهذا اليوم ، لأننا كنا محظوظين جدًا في Apple. لدينا بعض المنتجات الثورية الحقيقية. جهاز Mac في عام 1984 هو تجربة لن ينساها من كان منا ، ولا أعتقد أن العالم سينساها أيضًا. لقد غير جهاز iPod في عام 2001 كل شيء يتعلق بالموسيقى ، وسنفعل ذلك مرة أخرى مع iPhone في عام 2007.

وبعد هذه السنوات تحقق ما كان يريده "جوبز" فجهاز iPhone ، بتصميمه المتطور وواجهة سهلة الاستخدام ووعد بالتطبيقات المبتكرة ، سرعان ما حقق نجاحًا عالميًا وحوّل ثروات Apple إلى ما هو أبعد من التوقعات.

وفقًا لمعايير اليوم كان أول iPhone أساسيًا للغاية. ظهرت شاشة تعمل باللمس بحجم 3.5 بوصات فقط (وصفها جوبز في ذلك الوقت بأنها "عملاقة") ، وهي أصغر بكثير من شاشة 6.1 بوصة القياسية التي شوهدت مع أحدث التكرارات من هاتف آبل. تكلف أول هاتف iPhone 499 دولارًا وشحنه بسعة تخزين 4 جيجابايت فقط (8 جيجابايت مقابل 100 دولار إضافي) ، وهو بعيد كل البعد عن تيرابايت المقدم مع iPhone 13 Pro Max الذي تم إصداره مؤخرًا ، على الرغم من أن هذا الجهاز المعين سيعيدك إلى 1.599 دولارًا. ودعنا لا نبدأ مع تقنية الكاميرا على هذا الجهاز الأول.