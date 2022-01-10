شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تقيّم احتمال اصطدام كويكب أبو فيس بالأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن احتمال اصطدام كويكب أبو فيس بالأرض "ضئيل جدا". ويذكر أن خبراء معهد بحوث مشكلات الدفاع المدني وحالات الطوارئ في روسيا، حذروا في وقت سابق من أن كويكب أبو فيس ، يمكن أن يحلّق في ربيع عام 2029 قريبا من الأرض، في المدار الثابت لكوكبنا، الذي تعمل فيه الأقمار الصناعية الثابتة وفقا لما نقلته RT.

ويشير خبراء "روس كوسموس" إلى أنهم استلموا في عام 2021 من معهد الرياضيات التطبيقية 5797 قياسا عن 106 كويكبات و31 مذنبا بينها 339 قياسا عن موضع أبو فيس.

وجاء في بيان "روس كوسموس"، المنشور في "تيلجرام" " أن نتائج المتابعة أظهرت مؤشرات حركتها المدارية، ما رفع موثوقية التنبؤات طويلة المدى لنهجها بالنسبة لاقترابها من الأرض. والنتيجة: احتمال اصطدامها بالأرض ضئيل جدا".

ويذكر أن علماء الفلك اكتشفوا كويكب أبوفيس الذي يقدّر قطره بحوالي 325 مترا ووزنه حوالي 27 مليون طن عام 2004 .