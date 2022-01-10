شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية الاتصال بدعم انستجرام للحصول على مساعدة بحسابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد أكثر من مليار مستخدم نشط كل شهر، وتحدث بعض المشكلات للمستخدمين على الحساب الشخصى من وقت لآخر بطبيعة الحال، ولكن في هذه الحالة تكون هناك عدة خيارات للتعامل مع المشكلة، فيمكنك فتح مركز مساعدة انستجرام لقراءة أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي قد تساعد في حل مشكلتك، وإذا كنت تحاول الإبلاغ عن مشكلة، فيمكنك التواصل مع دعم انستجرام، وهنا نقدم لك كيفية التعامل مع الأمر من خلال خطوات بسيطة وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية الحصول على دعم انستجرام من خلال مركز المساعدة يعد مركز المساعدة هو أداة دعم قوية تقدم إرشادات ونصائح حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمعظم مشاكل انستجرام الشائعة، فلا يوجد أحد للتحدث إليه هناك، لكن الأدلة مكتوبة من جانب أشخاص حقيقيين.

يمكنك العثور على مركز المساعدة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال التوجه مباشرة إلى موقع الويب.

وإذا كنت تستخدم تطبيق الجوال:

1. افتح تطبيق انستجرام على جهاز iPhone أو Android واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية.

2. اضغط على الخطوط الثلاثة المكدسة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم حدد الإعدادات.

3. اضغط على "تعليمات" بالقرب من أسفل الصفحة، ثم اضغط على "مركز المساعدة".

سيتم نقلك إلى صفحة مركز المساعدة في انستجرام المليئة بمئات من مواضيع الدعم المختلفة، ما عليك إلا أن تختر إحدى المقالات المقترحة، أو استخدم شريط البحث للعثور على ما تبحث عنه.



كيفية الإبلاغ عن خطاب الكراهية والعنف وغير ذلك على انستجرام كيفية الإبلاغ عن خطاب الكراهية والعنف وغير ذلك على انستجرام يتيح لك انستجرام الإبلاغ عن منشورات فردية ومستخدمين محددين وتعليقات، فما عليك سوى الانتقال إلى أي منشور أو حساب أو تعليق، والضغط على النقاط الأفقية الثلاث عليه، وتحديد "إبلاغ" من القائمة المنسدلة.

وإذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان يمكن الإبلاغ عن مشكلتك أو إذا ارتكب شخص ما جريمة يجب الإبلاغ عنها، فراجع إرشادات مجتمع انستجرام، وبعد الإبلاغ عن منشور، قد تتلقى رسالة بريد إلكتروني تخبرك بالقرار الذي اتخذه مشرفو انستجرام.



كيفية الإبلاغ عن الأخطاء ومواطن الخلل في انستجرام كيفية الإبلاغ عن الأخطاء ومواطن الخلل في انستجرام يقبل انستجرام أيضًا تقارير حول المشكلات المتعلقة بالتطبيق نفسه، مثل عدم عرض الرسم بشكل صحيح أو عدم فتح القائمة، وللإبلاغ عن خطأ سريعًا، قم بهز هاتفك أثناء فتح انستجرام.

يجب أن تظهر نافذة منبثقة تطلب منك الإبلاغ عن المشكلة، وستتمكن أيضًا من إرسال لقطات شاشة وملفات أخرى.