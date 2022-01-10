العلماء يكثفون بحثهم عن واحد من أندر الحيوانات في العالم.. تعرّف عليه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 01:09 صباحاً - يكثف العلماء بحثهم عن وحيد القرن الآسيوي المراوغ، أحد أندر الحيوانات في العالم، في محاولة لإنقاذه من الانقراض.

وأشار المقال الذي نشره موقع “ديلي ميل”، وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، إلى أنّ وحيد القرن الآسيوي، والذي يسمى أيضاً ساولا، يعود أصله إلى جبال فيتنام ولاوس، لكنه ‘مهدد بالانقراض’ وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).

مع قرونه الطويلة وعلامات الوجه البيضاء، يشبه الساولا الظباء في شمال إفريقيا، لكنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالماشية البرية.

تم اكتشاف ساولا كنوع جديد علمياً فقط في عام 1992، في محمية فو كوانغ الطبيعية في فيتنام، بالقرب من الحدود مع لاوس، بناء على بقايا الحيوان.

لكن لم يبلغ أي عالم أحياء عن رؤية واحد في البرية، وقد لوحظ مؤخراً في البرية منذ تسع سنوات فقط بفضل الكاميرات السرية المخبأة في الأشجار.

الآن، يخطط خبراء في مؤسسة ساولا غير الربحية ومقرها ويسكونسن لجهود جديدة للعثور على المخلوق، من خلال تدريب الكلاب على اكتشاف آثار ساولا.

وقال وليام روبيشود، رئيس مؤسسة ساولا، لصحيفة الغارديان: “نحن نقف في لحظة مهمة في تاريخ المحافظة على البيئة”.

“نحن نعرف كيفية العثور على هذا الحيوان الرائع وإنقاذه، والذي كان على كوكب الأرض لمدة 8 ملايين سنة.”

“نحن بحاجة فقط إلى أن يتحد العالم ويدعم هذا الجهد. لن يكلف الكثير، والمكافأة، لساولا، لجبال أناميت، ولأنفسنا، ستكون ضخمة.”

يتم التعرف على ساولا كونه يملك اثنين من قرون متوازية مع نهايات حادة، والتي يمكن أن تصل إلى 20 بوصة في الطول وتوجد على كل من الذكور والإناث، وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة.

لدى ساولا أيضاً علامات بيضاء ملفتة للنظر على الوجه وغدد فكية كبيرة على الأنف، والتي يمكن استخدامها لتحديد المنطقة أو جذب الأزواج. تم العثور عليه فقط في جبال أناميت في فيتنام ولاوس.

ويعتبر هذا النوع (بسيودوريكس نغيتينهينسيس) واحدة من الثدييات الأكثر تهديداً في جنوب شرق آسيا، ويقول حافة الوجود.

كجزء من مبادرة مؤسسة ساولا الجديدة، سيتم دراسة أي عينات موجودة في البرية يشتبه في أنها من ساولا، مثل الفراء أو الروث، في الموقع الذي تمّ جمع عينات اختبار الحمض النووي منه.

وإذا عادت العينات إلى نتيجة إيجابية في غضون ساعة، فسيبدأ الخبراء في البحث عن ساولا في الغابة بالقرب من موقع العينة.

إذا وجدوا أي ساولا، سيتم القبض على المخلوقات ونقلها إلى مركز تربية يتم تطويره بمساعدة الحكومة الفيتنامية في حديقة بي أوتش إم الوطنية في وسط فيتنام.

واستناداً إلى آراء الخبراء والتقييمات، يعتقد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أنّ هناك أقل من 100 فرد من ساولا. في حين تقول مؤسسة ساولا أنّ هذا العدد يحتمل أن يكون تحت 50.

لا يوجد ساولا في حدائق الحيوان ولا يعرف شيء تقريباً عن كيفية الاحتفاظ بها في الأسر، لذلك إذا ماتت الأنواع في البرية فسوف تنقرض.

إنّ حيوانات ساولا سرية للغاية ونادراً ما يتم تشبيهها بوحيد القرن، على الرغم من وجود قرنين لها في الواقع، على عكس قرن وحيد القرن الأسطوري.

تم اكتشاف هذا النوع في شمال وسط فيتنام في مايو 1992 عندما عثر فريق مشترك من الصندوق العالمي للطبيعة ووكالة مكافحة الغابات في فيتنام على جمجمة مع قرون طويلة ومستقيمة بشكل غير عادي في منزل صياد.

بعد أربع زيارات متابعة، تم اكتشاف بقايا جديدة، بما في ذلك جلد الحيوان والمزيد من العظام. إجمالاً، فحص الباحثون أكثر من 20 عينة.

بناء على النتائج، تم وصف هذا النوع لأول مرة في عام 1993 من قبل فريق من المؤلفين بما في ذلك عالم الأحياء الفيتنامي دو توك، الذي كان جزءا من رحلة استكشافية عام 1992.

وكان هذا الاكتشاف ‘واحد من الاكتشافات الحيوانية الأكثر إثارة في القرن ال 20’، وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة.

في عام 2013، تم تصوير ساولا بواسطة مصيدة كاميرا تم وضعها بشكل استراتيجي مخبأة في أوراق الشجر في جبال أناميت الوسطى في فيتنام.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد المخلوق المقرن المهدد بالانقراض في البرية في البلاد لمدة 15 عاماً.

في عام 2010، تم القبض على ساولا من قبل السكان المحليين في منطقة نائية من لاوس وتوفي الحيوان للأسف بعد أيام فقط، على الأرجح بسبب إعطائه طعاماً غير صحيحاً.

يأكل هذا النوع أوراق أشجار التين والشجيرات الأخرى على طول ضفاف النهر، وكذلك الأعشاب المتواجدة على مستوى الأرض.