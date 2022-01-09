شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق صاروخ لدراسة الأشعة السينية فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر
وقال ماسيميليانو جالياتزي، المحقق الرئيسي في مهمة DXL من جامعة ميامي، في بيان لوكالة ناسا: "يعتقد أن الأشعة السينية المنتشرة منخفضة الطاقة جدًا من الفضاء تأتي من مصدرين".
وأضاف جالياتزي: "المصدر الأول يقع خارج نظامنا الشمسي ويتولد عن بقايا انفجارات سوبر نوفا متعددة تشكل ما يسمى الآن منطقة الفقاعة المحلية الساخنة في مجرتنا".
وأوضح الباحث، "المصدر الثاني هو داخل النظام الشمسي ويتم إنشاؤه بواسطة تبادل شحن الرياح الشمسية، وتسعى DXL لاكتساب فهم أفضل لطبيعة وخصائص هذه المصادر."
وصلت حمولة DXL إلى أقصى ارتفاع يبلغ 166 ميلاً (267 كيلومترًا) خلال رحلة يوم الأحد وجمعت بيانات جيدة، حسبما ذكرت وكالة ناسا في تحديث للبيان نفسه.
وكان الإطلاق هو الرابع في سلسلة بعثات DXL دون المدارية، ولعل الأول كان في عام 2012، أظهر أن 40٪ فقط من خلفية الأشعة السينية الناعمة تنشأ في نظامنا الشمسي.
وكان الإطلاق الأخير مرئيًا لمراقبي السماء تحت سماء صافية في جميع أنحاء منطقة وسط المحيط الأطلسي.