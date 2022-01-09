شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن شكل كاميرا iPhone 14 Pro و iPhone SE 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحلل الشهير Ming Chi-Kuo العام الماضي، إن طرازات iPhone Pro 2022 ستحتوي على شاشة مثقبة و FaceID تحت الشاشة، ووفقًا لما ذكره المسرب Dylandkt ، ستوفر مستشعرات FaceID نفس الدقة، وقال أيضًا إن الهواتف ستحتوي على كاميرا أمامية على شكل حبوب منع الحمل مقطوعة بدلاً من فتحة دائرية بناءً على تقارير سابقة.

واستنادًا إلى الشائعات الأخيرة، ستتميز طرازي 14 Pro و Pro max بشاشات 6.1 بوصة و 6.7 بوصة LTPO OLED مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، يتم توفيرهما على التوالي من قبل كل من Samsung و LG Display.

ويقال إن جهازي iPhone 14 mini و iPhone 14 مزودان بشاشات LTPS TFT OLED مقاس 6.1 بوصة و 6.7 بوصة مقدمة من BOE.

على جانب آخر من المعروف أن الجيل الثالث من iPhone SE الذي من المتوقع إطلاقه هذا العام سيحتوي على نفس التصميم مقاس 4.7 بوصة ، لكنه سيحصل على معالج مطور ودعم 5G، وقالت الشائعات السابقة أن الجيل الرابع من iPhone SE سيزيل أخيرًا بصمة الإصبع المادية وينتقل إلى FaceID.

والآن، يقول المسرب نفسه أن الجيل الرابع من iPhone SE‌ سيبدو مشابهًا لـ XR / 11 ، ولكن بحجم شاشة أصغر قليلاً، ومن المتوقع أن يتم إصداره في عام 2024 فقط، وليس في عام 2023 كما أشيع في وقت سابق.

ووفقًا لمحلل العرض روس يونغ ، فإن 2024 iPhone SE‌ سيحتوي على شاشة من 5.7 إلى 6.1 بوصة مع كاميرا مثقبة.