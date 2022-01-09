شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نورتون تتعرض لانتقادات بسبب تعدين العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه شركة نورتون NortonLifeLock انتقادات لإدراج برمجيات تعدين للعملات المشفرة إلى جانب برنامجها للأمان Norton 360، وادعى النشطاء أن الشركة تثبت برمجيات تعدين للعملات المشفرة عبر جهاز الحاسب بشكل خفى وتحصل على عمولة من الأرباح، كما أعرب المستخدمون عن إحباطهم من محاولة إلغاء تثبيته وفقا لما نقلته aitnews

وفى حين أن هذه الادعاءات تبدو حقيقية ولكن مبالغ فيها، أعلنت نورتون فى الصيف الماضى بشكل علنى أنها تضيف برمجيات تعدين للعملات المشفرة إلى مجموعة الأمان 0Norton 36، مما يجعلها بديلاً أكثر أمانًا لمحاولة تثبيت برمجيات تعدين معقدة وغير مرخصة من الإنترنت.

وكانت البرمجيات متاحة فى البداية لعدد محدود من المستخدمين. ولكن يبدو الآن أنها متاحة لأى شخص يقوم بتثبيت البرنامج. وفى غضون ستة أشهر أو نحو ذلك منذ الإعلان، لم يكن هناك الكثير من النقاش حول البرنامج حتى هذا الأسبوع.

واتهم بعض مستخدمى تويتر الشركة بتثبيت برمجيات تعدين عبر أجهزة حاسب المستخدمين دون أى تحذير. ويحتوى تطبيق Norton 360 على برمجية التعدين Norton Crypto فى مجلد البرنامج.

ومع ذلك، هذا لا يعنى أن نورتون تبدأ تلقائيًا بالتعدين عبر جهازك كما يعتقد البعض. وتقول الأسئلة الشائعة من الشركة إنه لن يتم التعدين دون إذن. كما يجب عليك أيضًا تشغيل Norton Crypto على جهازك إذا كان يلبى متطلبات النظام.

نتيجة لذلك فإن الشركة تثبت برمجيات التعدين مع تطبيقها دون توضيح ذلك فى عملية الإعداد الأولية. ولكن لن تفعل أى شيء دون تشغيل برمجيات التعدين.

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قال متحدث باسم الشركة إن بإمكانك إزالة Norton Crypto كليًا عن طريق إيقاف تشغيل ميزة الحماية من التلاعب فى برنامج نورتون مؤقتًا ومن ثم حذف الملف القابل للتنفيذ.

وأضاف: تتطلب الميزة عتاد خاص ضمن الجهاز وموافقة المستخدم للعمل. نحن نتحلى بالشفافية بشأن كيفية أداء برامجنا عبر أجهزة المستخدم وليس لدينا أى نية لتغيير ذلك.

وبالرغم من إمكانية تمكين الخدمة. ولكن الشركة لا تجعل من الصعب العثور عليها. وعند تثبيت البرنامج، فإن لوحة التحكم تظهر لافتة خضراء كبيرة فى الجزء العلوى مع نص يقول “حول وقت الخمول لجهاز الحاسب إلى نقود".

ويظهر لك النقر فوق الزر “اعرض لى كيف” معلومات حول الميزة مع زر كبير للموافقة والبدء ونصًا صغيرًا يخبرك أن الميزة التى تقوم بتشغيلها هى Norton Crypto

وبعد تشغيل Norton Crypto، يتم إعداد محفظة لك، والبدء باستخدام معالج الرسومات ضمن الحاسب لتعدين Ethereum. وتشير متطلبات النظام إلى أنك بحاجة إلى بطاقة Nvidia أو AMD بسعة 6 جيجابايت على الأقل من الذاكرة. ويتم إيداع أى أرباح بشكل دورى فى المحفظة المعدة لك. وبمجرد وصولك إلى الحد الأدنى، تتمكن من سحب أرباحك إلى Coinbase

ولدى الشركة حافز لجعل الأشخاص يستخدمون الميزة. وتحصل نورتون على 15 فى المئة من أى أرباح يجنيها المستخدم من التعدين.

وتقول شروط خدمة Norton Crypto إنها تدير مجمع تعدين، الذى يجمع بين قدرة الجميع على الحوسبة لزيادة فرص التعدين. وعندما يحدث ذلك، يحصل كل من ساهم فى الحوسبة على نصيب من المكافأة.

وفى حين أن استخدام هذه الميزة قد لا يكون مربحًا بشكل خاص لأى فرد. ولكن إذا جربها الكثير من الأشخاص، فقد يصل إجمالى عمولة نورتون إلى مبلغ كبير.