شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تريد Google و Ford توفير رادار صغير لمزيد من الأجهزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير engadged التقنى أن Google و Ford وأربعة شركاء آخرين قد نشروا مواصفات لمعيار Ripple الذي يمكن أن يوفر رادارًا صغيرًا لمزيد من الأجهزة بطريقة "تحترم الخصوصية، ويسمح إطار العمل الذي تستضيفه جمعية تكنولوجيا المستهلك لأى صانع جهاز باستخدام رادار صغير الحجم لمهام تتراوح من الاستخدامات الحالية مثل التحكم بالإيماءات الخالية من اللمس والمراقبة الصحية وحتى تتبع التمرين وحتى اكتشاف الإشغال فى المبانى.

والتفاصيل الأولية متاحة حاليًا من خلال GitHub ، مع التركيز على إمكانية التشغيل البيني بين أنواع الرادار، وسيتعين على المطورين في البداية إضافة حالات استخدام خاصة من خلال الإضافات ، لكن فريق Ripple يأمل في بناء هذه الوظائف الإضافية في إصدارات لاحقة من المعيار. وأضاف التقرير، إن مشاركة Google و Ford أمر منطقي لقد استخدم كلاهما بالفعل الرادار في شحن منتجات مثل Nest Hub أو مساعد سائق Ford's Co-Pilot 360 ، وكلما زاد الدعم على مستوى الصناعة للرادار زاد احتمال بحث العملاء عنه فى منتجات الشركات، ومع ذلك قد يكون من المفيد حقًا أن يصبح الرادار أكثر من ميزة إضافية نادرة ولكنها غير ضرورية.