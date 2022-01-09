شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعمل مثابرة المريخ على إيقاف تخزين عينات الصخور بسبب الحطام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة ناسا أن العربة الجوالة توقفت عن تخزين العينات مؤقتًا بعد أن أدى الحطام جزئيًا إلى حظر دائرى البت (الجهاز الذي يخزن لقم الثقب ويمرر أنابيب العينات للمعالجة الداخلية).

وواجهت العربة الجوالة حالة الشذوذ في 29 ديسمبر ، ولكن كان على فريق المهمة الانتظار حتى 6 يناير لإرسال أمر لاستخراج لقمة الحفر ، وفك ذراع الروبوت من الكاروسيل والتقاط الصور للتحقق مما حدث، وفقا لتقرير engadged. ويُعتقد أن العوائق عبارة عن حصى سقطت من أنبوب العينة عند إسقاط لقمة الحفر ، مما يمنع هذا الجزء من الجلوس بشكل مرتب في الكاروسيل، ويعد التخزين أمرًا بالغ الأهمية لخطط ناسا لإعادة العينات فى النهاية إلى الأرض.

وهذه ليست نهاية جمع العينات، لاحظت لويز جاندورا ، كبيرة مهندسي أخذ العينات في ناسا فى مختبر الدفع النفاث ، أن الكاروسيل مصمم للتشغيل مع الحطام وهذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها الفريق إلى إزالة الحطام ، ومع ذلك قال جاندورا إن المشغلين سيستغرقون الوقت الذى يحتاجون إليه للتخلص من الحصى "بطريقة منظمة ومنظمة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المثابرة مشكلة، وفشلت العربة الجوالة في جمع العينات خلال محاولتها الأولى، بينما تعرضت مروحية إبداع لخطأ في المعالجة خلال رحلتها السادسة، ومع ذلك فإن هذا يوضح تحديات المهمة - حتى مهمة ما على ما يبدو مثل تخزين عينة يمكن أن تنحرف في ظروف خاطئة، وعندما يكون المريخ بعيدًا جدًا فإن الإصلاحات ليست بالضرورة سهلة أو مؤكدة.

ولقد استولت مؤخرًا على اللب الصخري السادس وواجهت تحديًا جديدًا، ويبدو أن بعض الحطام بحجم الحصاة يعيق ذراعي الآلية من تسليم الأنبوب لإغلاقه / تخزينه.