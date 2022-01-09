شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات تسلا تساعد المملكة المتحدة فى الوصول لحصة جديدة بسوق السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية مبيعات قياسية في المملكة المتحدة في عام 2021 ، وتظهر بيانات تسجيل السيارات الجديدة أنها ساعدت البلاد في الوصول إلى حصة بارزة في سوق السيارات الكهربائية - أكثر من 10 في المائة من سوق السيارات لأول مرة.

ووفقًا لموقع Electrek الخاص بالتكنولوجيا الآلية، أصدرت جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT) أرقام شهر ديسمبر جنبًا إلى جنب مع أرقام عام 2021، وأظهرت أن الحصة السوقية للسيارة التي تعمل بالبطاريات الكهربائية ارتفعت من 6.6 في المائة إلى 11.6 في المائة.

وقال التقرير إنه لأول مرة منذ فترة طويلة ، تراجعت حصة سوق السيارات التي تعمل بالبنزين إلى أقل من 50 في المائة من السوق، وأضافت أن تسلا ساهمت بأكبر قدر في هذا الإنجاز ، حيث كان الطراز 3 هو السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في السوق.

ومع انخفاض مبيعات السيارات في جميع المجالات منذ تفشي الوباء، فإنه يسمح للمركبات الكهربائية بالاستحواذ على المزيد من حصص السوق، وقال التقرير إن العديد من الأسواق شهدت قفزات هائلة في أسهم السيارات الكهربائية في عام 2021.