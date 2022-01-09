لينوفو تطلق حاسوبا جديدا من فئة “الكل في واحد”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أطلقت شركة لينوفو الحاسوب ThinkCentre M90a Pro Gen 3 الجديد من فئة الكل في واحد.

وتعتبر الحواسب من فئة الكل في واحد بمثابة الحل الأمثل للمستخدم الذي يرغب في اقتناء حاسوب بشاشة كبيرة مع ضيق المساحة المتوافرة لديه؛ حيث تمتاز هذه الأجهزة باختفاء جميع مكونات الحاسوب في جسم الشاشة ذات القاعدة، وبالتالي يتخلص المستخدم من فوضى الكابلات.

شاشة فائقة الوضوح

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بشاشة فائقة الوضوح QHD ومصفوفة ميكروفونات تعمل بالذكاء الاصطناعي وسماعتين لتوفير جودة صوت فائقة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على 4 ميكروفونات مع خوارزمية الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على فلترة الصدى والضوضاء بشكل فعال، بالإضافة إلى توافر سماعتين من هارمان بقدرة 5 وات لكل منهما.

وينبض بداخل الحاسوب الجديد من فئة الكل في واحد، معالجات إنتل Core i9 من الجيل الثاني عشر وذاكرة وصول عشوائي DDR5 بسعة حتى 64 جيجابايت وذاكرة داخلية M.2-SSD بسعة تصل إلى واحد تيرابايت، بالإضافة إلى إمكانية تركيب اثنين من أقراص الحالة الساكنة SSD قياس 2.5 بوصة.

وتروج شركة لينوفو لجهازها الجديد من خلال الشاشة قياس 23.8 بوصة وبدقة الوضوح QHD ودرجة السطوع 250 قنديلة/م2، مع إمكانية تعديل ضبط الشاشة من حيث التدوير والإمالة.

ويزخر الحاسوب الجديد بمنفذ DisplayPort وHDMI 2.0 ومنفذ USB 3.2 مع توافر شبكة الواي فاي وكاميرا ويب تدعم وظيفة ويندوز Hello.

وكانت شركة “لينوفو” قد أطلقت موديلات جديدة من السبورة الذكية ThinkVision الشهر الماضي.

وأوضحت لينوفو الصينية أن الموديلات T86 وT75 وT65 الجديدة تأتي بقياس حتى 86 بوصة وتشتمل على حواسيب مدمجة، وبالتالي لا يحتاج المستخدم إلى حواسيب خارجية.