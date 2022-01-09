هل تطلق آبل الجيل الجديد من نظارات الواقع المعزز في2022؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

لم تتوقف الشائعات التي تتحدث عن موعد طرح أجهزة أبل الجديدة بالظهور، فيما يخص أحدث الإصدارات لعام 2022 الجاري.

وفي حال تحققت نبؤات الخبراء، فإن عام 2022 هو العام الذي ستقدم فيه شركة أبل أخيرًا نظارة الواقع المعزز الخاصة بها.

ووفق تقرير نشره موقع “ناين تو فايف ماك” المختص بأخبار منتجات أبل، فإن النظارة الجديدة التي ستطرح بمسمى AR / VR، قد تصل للأسواق بالربع الأخير من 2022.

على أن تبدأ عملية شحن النسخ المحجوزة من هذه النظارة المتطورة، بحلول الربع الأول من عام 2023.

وسبق أن ذكر الخبير التقني “مينج تشي كيو”، أن أبل كانت تتوقع تأخيرات في طرح هذه النظارة الجديدة، لعدة ازمات معروفة، تشمل الجائحة، والرقائق.

وعلى الرغم من أن تاريخ الإصدار الدقيق غير معروف، إلا أن التنبؤات تشير لنهاية عام 2022 وأن الطلبات ستبدأ في نوفمبر أو ديسمبر.

وفي تقارير أخرى، يتنبأ موقع “ناين تو فايف ماك” بأن سماعة الرأس المخصصة لنظارات أبل للواقع المعزز قد تصل بالتزامن مع وصول النظارات، والتكلفة الإجمالية لهم معا قد تصل لـ 3000 دولار.