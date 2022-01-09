شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية مع مدار غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف علماء الفلك كوكبًا في المنطقة الصالحة للسكن لنجم قزم أحمر، لكن مداره طويل جدًا لدرجة أنه سيكون له درجات حرارة متغيرة بشكل كبير ومن المحتمل ألا يدعم الحياة.

تم رصد الكوكب المسمى TOI-2257 b، لأول مرة باستخدام بيانات من تلسكوب صيد الكواكب التابع لناسا TESS (قمر مسح الكواكب العابرة للكواكب الخارجية) ثم تمت ملاحظته بمزيد من التفاصيل باستخدام التلسكوب العالمي لمرصد Las Cumbres وتلسكوب SAINT-EX في المكسيك. باستخدام ملاحظات SAINT-EX ، تمكن الباحثون من تأكيد أن كوكبًا يدور حول النجم القزم الأحمر كل 35 يومًا وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

نظرًا لأن النجوم القزمة الحمراء أصغر حجمًا وأكثر برودة من شمسنا، فإن المنطقة الصالحة للسكن حولها أو المنطقة التي يمكن أن توجد فيها المياه السائلة على سطح كوكب يدور مختلفة أيضًا. الكواكب التي تدور حول النجوم القزمة الحمراء يمكن أن تحتوى على ماء سائل حتى لو كانت تدور بالقرب من الأرض حول الشمس، كما أن وجود الكوكب بالقرب من النجم يجعل من السهل اكتشافه.

ومع ذلك على الرغم من وجود TOI-2257 b في المنطقة الصالحة للسكن، فلا تضع أي خطط للانتقال إلى هناك حتى الآن. المشكلة الأولى في القابلية للسكن هي أن الكوكب يبلغ نصف قطره 2.2 ضعف قطر الأرض، مما يعني أنه كبير ومن المحتمل أن يكون غازيًا مع ارتفاع الضغط الجوي.

الحقيقة الثانية والأكثر إثارة للاهتمام حول هذا الكوكب هي أنه يمتلك مدارًا شديد الانحراف، مما يعني أن مداره يتتبع شكلًا بيضاويًا أو بيضاويًا وليس دائرة. أحيانًا يكون الكوكب قريبًا من نجمه وفي أحيان أخرى يكون بعيدًا. كما لديه أكثر مدار غريب الأطوار لكوكب حول نجم بارد تم اكتشافه حتى الآن. وهذا له تأثير كبير على درجات حرارة السطح هناك.

وأوضحت الباحثة الرئيسية نيكول شانشي في بيان: "وجدنا أن TOI-2257 b ليس لها مدار دائرى متحد المركز". كذلك فإن متوسط ​​درجة حرارة الكوكب تتراوح من -80 درجة مئوية إلى حوالي 100 درجة مئوية اعتمادًا على مكان وجود الكوكب في مداره ، بعيدًا عن النجم أو قريبًا منه".

يشعر الباحثون بالفضول لمعرفة سبب انحراف مدار الكوكب، والذي يمكن أن يكون بسبب كوكب عملاق في نفس النظام يؤثر على مدار هذا الكوكب. لمعرفة المزيد يأمل الباحثون في إمكانية دراسة الكوكب بشكل أكبر باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي.