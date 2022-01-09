ملياردير أميركي: سعر البيتكوين قد يصل إلى 200 ألف دولار في عام 2022

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 04:15 مساءً - يقول رئيس مؤسسة بيتكوين والمستثمر الملياردير بروك بيرس أنّ أحدّ المحفزات قد يرفع سعر بيتكوين إلى 200 ألف دولار هذا العام.

وفي مقابلة له مع فوكس بيزنس، ترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، قال بيرس أنه كان يركز في الغالب على التأثيرات الخارجية التي تشكل سعر البيتكوين وأسواق التشفير.

كما أشار إلى أنّ الحكومات في جميع أنحاء العالم تطبع “كمية هائلة من العملات” وبأنّ الاستمرار بذلك سيؤثر على التضخم كمحرك للسعر.

وفقاً لبيرس، فإنّ تقلب أسعار البيتكوين يوفر عوائد كبيرة للمستثمرين ويمكن أن يستمر في العمل كمحفز لنمو أسعار الأصول الرقمية.

بيرس أكد خلال المقابلة أنّ عدم اليقين المالي في سياق نظام مالي عالمي أوسع سيكون “المحرك الأساسي” لنمو أسعار بيتكوين.

وذكر أيضاً أنه من المحتمل جداً أن يرتفع سعر البيتكوين ليصل إلى 200 ألف دولار قبل أن يتراجع مرة أخرى.

كان سعر بيتكوين زاد بنحو 60% خلال العام الماضي لتتفوق على غيرها من الأصول المالية، وسط تقارير بشأن أهميتها في مقاومة التضخم ودورها في تنويع الاستثمارات وتبني مؤسسات مالية لها، ولكنها تعرضت لمشكلات في الأسابيع الأخيرة في ظل اضطراب الاسواق المالية.

لكن العملات الرقمية عموماً بما فيها البيتكوين، تعاني من تراجعات ملحوظة في قيمتها منذ مطلع العام الحالي 2022.

حيث يعزو العديد من المراقبين سبب الهبوط الحالي، إلى أزمتين إحداهما تتعلق بأزمة الطاقة في كازاخستان، والأخرى تتعلق ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

فكازاخستان تشهد موجة عنيفة من الاضطرابات والاحتجاجات، على خلفية رفح الحكومة لأسعار الطاقة بشكل كبير، مما دفع بالسطات الكازاخستانية لقطع الإنترنت في عموم البلاد، الأمر الذي أدى لاختفاء الملايين من عملات البيتكوين من خوادم الإنترنت، وتوقف منصات التعدين داخل كازاخستان عن العمل.

واعتبارًا من آب / أغسطس 2021، كانت كازاخستان تستضيف 18 في المائة من تعدين البيتكوين العالمي، وفقًا لمجلة “فورتشن” Fortune.

أما فيما يتعلق لعوائد السندات الأمريكية، فقد أدى ارتفاعها إلى فقد المستثمرين لشهية الأصول عالية المخاطر، وسط ترقب عالمي لمعدلات التضخم وبدء البنوك المركزية تشديد السياسات النقدية.

ويميل مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة أسعار الفائدة وخفض حزم التحفيز في إطار سياسة عالمية لتشديد السياسات النقدية، وهو الأمر الذي جعل المستثمرين يعزفون عن الأصول عالية المخاطر، خصوصا بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية مؤخرًا.

أسعار العملات الرقمية اليوم