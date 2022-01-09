شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبلوكس تغلق الإصدار الصينى على iOS وأندرويد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام "روبلوكس" بإغلاق الإصدار الصيني من تطبيق iOS وAndroid، المعروف أيضًا باسم LuoBuLeSi، بعد خمسة أشهر فقط من إطلاقه في الصين، وفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch.

والتطبيق الذي تم طرحه كاختبار بالشراكة مع شركة الألعاب الصينية Tencent، ستتم إعادة بنائه ومن المحتمل إعادة إصداره في الدولة في وقت لاحق حسبما نقل موقع The verege.

وروبلوكس هي لعبة أونلاين متوافرة على أجهزة أندرويد وآي أو إس والحاسب الآلي والأكس بوكس ون مصممة للأطفال والمراهقين

تم سحب Roblox رسميًا من متاجر التطبيقات في الثامن من (ديسمبر) من العام الماضي، كما تم الإعلان عنه في نسخة مترجمة من موقع Roblox China الإلكتروني. يشكر المنشور اللاعبين على اختبار التطبيق ، ويقول إن المطورين "سيستمرون في تحسين المنتج".

ونقل موقع The Verege عن المتحدث باسم Roblox جيمس كاي قوله: "في العام الماضي ، أطلقنا Roblox China المعروف أيضًا باسم LuoBuLeSi برؤية لبناء عالم افتراضي غامر من التجارب ثلاثية الأبعاد في الصين التي كنا نختبرها ونكررها على طول الطريق".. "من الأهمية أن نقوم بالاستثمارات اللازمة، بما في ذلك الاستثمارات في هندسة البيانات لدينا، من أجل تحقيق رؤيتنا طويلة المدى لـ LuoBuLeSi."

بالنسبة إلى سبب إزالة تطبيق روبلوكس، قال كاي إن "عددًا من الإجراءات المؤقتة المهمة ضرورية" بينما تستعد المنصة لإنشاء إصدار آخر من التطبيق. لم تشارك Kay أيضًا أي تفاصيل إضافية حول موعد إصدار الإصدار الجديد ، مشيرة إلى أن الشركة ستنشر المعلومات عندما يحين الوقت.

لم يكن الظهور الأول القصير لـ Roblox في الصين خاليًا من التحديات - ذكرت صحيفة Financial Times أن المنصة بدت وكأنها تكافح ضد المنافسين الصينيين ، مثل Reworld المملوكة لشركة ByteDance.

تشير Financial Times إلى أن روبلوكس كانت خاضعة للمعايير التنظيمية الصينية، على الرغم من تسويق نفسها كلعبة تعليمية ما أدى إلى فرض رقابة على بعض ميزاتها.

يمثل إغلاق Roblox China، وإن كان مؤقتًا، توقفًا مفاجئًا للعبة شعبية أخرى في البلاد.

في نوفمبر أغلقت Epic Games اختبارًا لـ Fortnite في الصين دون الكثير من التفسير، على الرغم من وجود تعديلات كبيرة للعبة لتتوافق مع قواعد المحتوى الصارمة في الصين. كما أن الإصدار العالمي من Steam يبدو أنه محظور في الصين اعتبارًا من أواخر ديسمبر، ربما لاستبدال الخدمة بالإصدار الصينى الأكثر محدودية.