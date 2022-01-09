شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مناطق عازلة لحماية مطارات أمريكا من تكنولوجيا الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، قائمة تضم 50 مطاراً بالولايات المتحدة سيكون بها مناطق عازلة حينما تتحول شركات الاتصالات اللاسلكية إلى العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس في 19 يناير وفقا لما نقلته البيان الإماراتية نقلا عن رويترز.

ووافقت شركتا إيه. تي. آند. تي وفيرايزون للاتصالات الإثنين الماضي على إقامة مناطق عازلة حول 50 مطاراً لتقليل الأخطار الناتجة عن تداخل الإشارات المحتمل مع أجهزة حساسة بالطائرات مثل أجهزة قياس الارتفاع كما وافقتا على إرجاء التنفيذ أسبوعين لتجنب حدوث أزمة ترتبط بسلامة الطيران.

وتشمل القائمة مطارات مدينة نيويورك ولوس انجليس وشيكاجو ولاس فيجاس ومنيابوليس وديترويت ودالاس وفيلادلفيا وسياتل وميامي.

واستحوذت كلاهما على النطاق سي الخاص بتكنولوجيا الجيل الخامس كاملاً تقريباً في مزاد مقابل 80 مليار دولار في العام الماضي.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية قد جددت يوم الخميس تحذيراتها من أن خدمات الجيل الخامس قد تظل رغم هذا تسبب تشويشاً في رحلات الطيران، وقالت «حتى مع المناطق العازلة المؤقتة حول 50 مطاراً، فإن نشر تكنولوجيا الجيل الخامس سيزيد أخطار الاضطراب في أوقات انخفاض الرؤية»، مضيفة إن ذلك يشمل «إلغاء رحلات أو تحويل مساراتها أو إرجاءها في أوقات انخفاض الرؤية».