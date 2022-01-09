شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية اختيار الخدمة السحابية المناسبة لعملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح تقنية السحابة إمكانية تطبيق اللامركزية على الحوسبة متى كنت تدير نشاطًا تجاريًا، غالبًا ما تكلف الحوسبة اللامركزية أقل من صيانة البنية التحتية الخاصة بك، ومع ذلك عندما تحاول اختيار مزود، يمكن أن تبدو الأمور صعبة.

إليك بعض الأشياء التى يجب مراعاتها عند اختيار مزود لنشاطك التجارى وفقًا لموقع techbooky.

كيف يتم تأمين البيانات الخاصة به؟

لأمن بياناتك أهمية كبيرة لعملك. يتيح التخزين الآمن لبيانات عملائك أن يثقوا بك.

ستحتاج إلى إجراء بعض الأبحاث لمعرفة كيف تقوم كل شركة بتأمين السحابة الخاصة بها، ويستخدم البعض منهم ميزات أكثر تقدمًا من البعض الآخر، إذا كنت قلقًا بشأن الأمان، فقد يكون من المفيد لنا التبديل إلى مزود أكثر أمانًا لمنع القرصنة، كذلك سيؤدى هذا الأمر إلى جعل عملائك يشعرون بمزيد من الثقة فى قدرتك على التعامل مع جميع بياناتهم.

كيف يبدو الأمر من حيث قابلية التوسع؟

تعتمد احتمالية نجاحك أثناء التوسع على مدى سهولة توسع بنيتك التحتية. إذا كان عليك الانتظار حتى يتم بناؤه، فستحتاج إلى كبح جماح نجاح شركتك.

يمكن أن يساعدك اختيار موفر السحابة المناسب فى الحفاظ على قابلية التوسع فى عملك. عندما تكون مستعدًا للتوسع، عليك فقط أن تطلب منهم مساحة إضافية. لن يحدث شيء لما لديك بالفعل على السحابة. ستمنحك مساحة أكبر لاستخدامها أثناء توسع شركتك.

ما هى التكلفة الجارية؟

يتقاضى كل مزود شيئًا مختلفًا مقابل خدمتهم. اقض بعض الوقت فى النظر فى تكلفة كل منهم إذا اخترت خدماتهم للشركة الخاصة بك. يمكنك أن تنتج الكثير من النفقات من خلال اختيار مصاريف ميسورة التكلفة.

هناك طريقة أخرى لتقليل النفقات الشهرية وهى اختيار خدمة قائمة على الاستخدام. ستفرض عليك هذه الرسوم فقط بناءً على مقدار استخدامك للشبكة السحابية. ستدفع أقل خلال الأشهر التى لا تستخدمها كثيرًا.

ما نوع التكنولوجيا التى تستخدمها؟

يمكنك التحقق من التكنولوجيا التى يستخدمها كل شخص من خلال الاطلاع على شهاداتهم. سيكون لديهم تراخيص تتعلق بتقنيات معينة. يجب أن يكون مدير تكنولوجيا المعلومات فى شركتك قادرًا على مساعدتك فى التعرف على معنى كل مصطلح.

من المفيد اختيار تقنية تتوافق مع ما تمتلكه شركتك بالفعل. يمكنك أيضًا استخدام خدمات الترحيل السحابى للتحويل إلى مزود جديد. إذا اكتشفت أن شركتك غير متوافقة، فقد تحتاج إلى نقلها إلى مزود آخر

كيف هى خدمة الشركة؟

لا يجب عليك التحدث مع خدمة العملاء كثيرًا إذا كانت لديهم سحابة جيدة البناء ومع ذلك ، قد تحتاج إلى التحدث معهم فى مرحلة ما لا محالة.

قد يكون العمل مع شركة معروفة بخدماتها مفيدًا. ستواجه صداعًا أقل عندما تتحدث إلى خدمة العملاء عبر الهاتف. بالإضافة إلى ذلك لديهم فرصة أفضل بكثير لمساعدتك فى حل مشكلتك.

يجب أن يعمل المبتدئون بالتأكيد مع الشركات التى لديها دعم جيد.

ما مقدار السرعة التى لديهم لتقديمها؟

يتعين عليك العمل مع مزود بالسرعة الكافية لتلبية احتياجاتك، إذ ان محاولة استضافة أشياء على السحابة بدون سرعة كافية قد يكون أمرًا محبطًا، حيث لن يتمكن العملاء من تحميل الأشياء بشكل صحيح، كما سيصعب تحميل محتوى جديد.

كيف يتم دعم اندماجهم؟

يؤدى العمل مع نظام متكامل جيدًا مع الأنظمة الحالية إلى تسهيل الأمور. لهذا السبب نوصى بالتحقق من دعم التكامل لكل مزود قبل اتخاذ القرار.

كيفية اختيار الخدمة السحابية المناسبة لعملك

يمكن أن يساعدك استخدام السحابة لتخزين بيانات الشركة فى تقليل النفقات الشهرية. لن تضطر إلى إنفاق الكثير على شراء المعدات. بالإضافة إلى ذلك قد تكون قادرًا على تحديد مقدار ما تنفقه على الكهرباء.