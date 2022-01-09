شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. إجراءات جديدة من "فيس بوك" لحماية الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Meta الشركة المعروفة سابقًا باسم "فيسبوك" عن إصدار جديد من مركز الخصوصية الخاص بها، والذى تقول إنه يمكنك استخدامه للتعرف على كيفية جمع البيانات واستخدامها ومعرفة كيفية التنقل بين العديد من عناصر التحكم فى الخصوصية والأمان المتاحة وفقًا لما نقله موقع theverege.

تقول إن الإصدار الحالى من الأداة سيحتوى على فئات تغطى الأمان والمشاركة والتجميع واستخدام البيانات والإعلانات، على الرغم من أنها تبدو أداة جيدة إلا أنها تشعر أنMeta تضع العبء على المستخدمين للتأكد من أن تطبيقاتها تعمل لصالحهم.

وتقول "ميتا" إن هذا الإصدار من مركز الخصوصية (كان يحتوى على أشياء مختلفة تسمى مراكز الخصوصية فى الماضى) متاح حاليًا "لبعض الأشخاص الذين يستخدمون Facebook على سطح المكتب" ولكنه "سيتم طرحه لمزيد من الأشخاص والتطبيقات فى الأشهر المقبلة.

ووفقًا لمنشور المدونة ستكون هناك خمس فئات للأدلة وعناصر التحكم التى تتيح لك إدارة إعدادات الأمان الخاصة بك، ومع من تتم مشاركة منشوراتك، وكيف تجمع Meta معلوماتك وتستخدمها، وما هو ملفك الإعلانى وتفضيلاتك.

من الجيد بالتأكيد وجود موقع مركزى لعناصر التحكم التى قد تنتشر عبر سلسلة من الشاشات. يمكن أن يكون هذا الجزء من هذا المشروع مفيدًا حقًا للمستخدمين - عندما يتمكنون من الوصول إليه ، لأن إعدادات الخصوصية على Facebook قد تكون غير بديهية للكثيرين.

ومع ذلك فإن تركيز Facebook على التعليم يستخدم بيانه الصحفى كلمة "تعلم" تسع مرات ويتضمن أيضًا عبارات مثل "Brush up" يضع حقًا مسئولية الأنظمة التى يبنيها على عاتق المستخدم. إذا لم تكن إعدادات الخصوصية أو الأمان هى ما يريده أو يتوقعه معظم المستخدمين، فسيكون بإمكان Meta أن يقول ، "حسنًا لقد قدمنا ​​لك الأدوات للتعرف عليها." بالإضافة إلى ذلك من الممكن دائمًا ألا تعجبك المعلومات التى تجدها فى مركز الخصوصية ولكنك لن تكون قادرًا على فعل أى شىء حيال ذلك إذا لم يكن هناك بالفعل إعداد لتغييرها.

وفقًا لـ Meta ، إذا كان لديك مركز الخصوصية الجديد، فستتمكن من الوصول إليه فى الإعدادات ثم الخصوصية، لكن Meta تقول إنه سيضيف المزيد من الطرق للوصول إليه فى الأماكن التى قد تكون لديك مخاوف تتعلق بالخصوصية". تقول أيضًا أنها ستستمر فى إضافة المزيد من الوحدات وعناصر التحكم إلى مركز الخصوصية حسب الحاجة .