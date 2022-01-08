شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إلغاء إقامة أكبر مؤتمر ألعاب فى العالم E3 بسبب مخاوف من COVID والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يُعقد أكبر مؤتمر ألعاب في العالم على أرض الواقع للعام الثالث على التوالي وسط مخاوف من استمرار التهديد الذي يمثله فيروس Covid-19، حيث يجمع معرض الترفيه الإلكتروني "E3" مطوري الألعاب والناشرين ومصممي الأجهزة سنويًا منذ عام 1995 في مركز مؤتمرات لوس أنجلوس في جنوب كاليفورنيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستقطب الحدث عادةً أسماء كبيرة من عالم التكنولوجيا والترفيه مثل Capcom و Microsoft و Nintendo و Sega و Square Enix و Ubisoft و Warner Bros.

وفتح الحدث التجاري الذي كان مخصصًا للصناعة فقط أبوابه في عام 2017 لأول مرة أمام أفراد الجمهور العام بحضور 15000 من هؤلاء الحضور.

ومع ذلك، أجبر Covid-19 المنظمين على إلغاء معرض 2020 المخطط له، مع عقد العام الماضي المؤتمر افتراضيا، وتم تغيير علامته التجارية باسم تجربة الترفيه الإلكترونية 2021، ويبدو من المحتمل أن يكون تكرار 2022 لـ E3 افتراضيًا أيضًا، على الرغم من أن هذا لم يتم تأكيده بعد.

تأتي هذه الأخبار بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس Covid-19 في الولايات المتحدة، وأعلن مشغلو E3، جمعية برامج الترفيه (ESA)، عن قرار عدم إقامة معرض 2022 شخصيًا في بيان.

قال متحدث باسم الجمعية: "نظرًا للمخاطر الصحية المستمرة المحيطة بـ COVID-19 وتأثيره المحتمل على سلامة العارضين والحضور، لن يتم عقد E3 شخصيًا في عام 2022 ''.

وأضاف المتحدث، "ما زلنا متحمسين للغاية بشأن مستقبل E3 ونتطلع إلى الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريبًا."