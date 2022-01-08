شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الفلك الدولى يرصد كوكب الزهرة فى طور الهلال نهارا قبل الاقتران الداخلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز الفلك الدولى، عن صورا تم التقاطها، اليوم، السبت، لكوكب الزهرة فى وضح النهار وهى فى طور الهلال، قبل سويعات من موعد الاقتران الداخلى "الشمس والزهرة والأرض على استقامة واحدة.. والزهرة فى المنتصف"، وذلك حسب ما نشره مركز الفلك الدولى عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر".

ومن المقرر مرور كوكب الزهرة، بين الأرض والشمس يوم الأحد 09 يناير عند الساعة 3:42 صباحا بتوقيت مكة "12:42 بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش" استعدادا لمغادرة سماء المساء وبداية انتقاله إلى سماء الفجر، الكوكب سيبقى هناك معظم سنة 2022 وسوف يعود الى سماء المساء فى شهر نوفمبر القادم.



مركز الفلك الدولى

وكان عددا من الباحثين، اكتشفوا مؤخرا أن غاز الأمونيا الموجود فى الغلاف الجوى لكوكب الزهرة، ربما يكون دليلا على إمكانية العيش عليه وفقا لما نقلته RT.

واقترح باحثون من جامعة كارديف ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة كامبريدج أن كوكب الزهرة، الذى يوصف أيضا بأنه "توأم" الأرض بسبب تركيبته الصخرية، يمكن أن يحتوى على غاز عديم اللون يتكون من النيتروجين والهيدروجين المعروف أيضا باسم غاز "الأمونيا"، وهو غاز ربما يأتى من مصادر بيولوجية.

وقام العلماء بمجموعة من العمليات الكيميائية لإظهار كيف يمكن لسلسلة من التفاعلات الكيميائية أن تحيد قطرات حمض الكبريتيك المحيطة إذا كان هناك أى آثار للأمونيا.



كوكب الزهرة