هكذا تعرف أن عمر هاتفك الذكي يقترب من نهايته

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 04:09 مساءً - كشف الخبير التقني يفغيني كاشكين، عن بعض العلامات التي تشير إلى أن عمر الهاتف الذكي يقترب من نهايته.

وقال كاشكين الأستاذ المساعد في قسم أنظمة أمن المعلومات الذكية، وكالة “برايم”، إنه لم يعد بإمكان الهواتف الذكية الحديثة، وخاصة تلك الرخيصة، التباهي بعمر خدمة طويل.

وتحدث كاشكين عن كيفية فهم أن الوقت قد حان لتغيير الجهاز.

ومن بين العلامات الرئيسية، ذكر الخبير عمليات إعادة التشغيل المتكررة، والإغلاق المفاجئ و”التجميد” للهاتف الذكي، وفقدان حساسية الشاشة للمس، بالإضافة إلى انتفاخ البطارية، وسخونة الأداة (حتى في حالة الراحة)، وبسرعة كبيرة تفريغ الجهاز.

وينصح الخبير لإطالة عمر الهاتف الذكي، يجب عليك اتباع قواعد بسيطة: حذف التطبيقات غير الضرورية، وتنظيف الذاكرة بشكل دوري من “القمامة”، وكذلك إعادة تشغيل الأداة بانتظام وإعادة شحنها عند مستوى شحن بطارية بنسبة 20 في المئة.

تأثير عمر البطارية على مدة بقاء الهاتف الذكي!

ويلعب عمر البطارية، دورا مهما في بقاء عمر الهاتف الذكي لأطول فترة ممكنة.

يأتي كل هاتف ذكي ببطارية، وهي تتدهور بمرور الوقت مع الاستخدام الزائد للهاتف المحمول والتي يؤدي فى النهاية إلى استنزاف الهاتف بسرعة، الأمر الذي يدفعك إلى شحنه عدة مرات على مدار اليوم.

ونظرًا لأن صحة بطارية هاتفك أمر بالغ الأهمية، فأنت بحاجة إلى محاولة عدم تحميل الأعباء على تلك البطارية أكثر مما يجب عليك، مما يعني إبقائها في درجات حرارة منخفضة، بالإضافة إلى أنه يجب أيضًا أن تحاول ألا تدع البطارية تنفد تمامًا قبل إعادة شحنها. أحيانًا يكون هذا أمرًا لا مفر منه، لكن حاول ألا تجعله عادة.

نصائح لإطالة عمر هاتفك الذكي

1- لا تتخطى تحديث التطبيقات

من أجل الحفاظ على عمل الهاتف الجوال بسلاسة دون مشاكل، عليك تحديث أنظمة الجهاز بشكل دوري.

لا تأخذ عملية تحديث التطبيقات وقتًا طويلًا، ومع ذلك لها فائدة عظيمة سواء بإصلاح الأخطاء تلقائيًا أو حل المشاكل الأمنية وإضافة تحديثات وخواص جديدة للجهاز تحسن من كفاءته بشكل عام.

2- حذف التطبيقات غير المستخدمة

تمتلك الهواتف الذكية مساحة تخزين وذاكرة محدودة، ولذا يجب التأكد من عدم وجود تطبيقات غير مستخدمة على هاتفك.

حذف التطبيقات غير المستخدمة على جهازك من شأنه توفير مساحة تخزين إضافية وتسريع عمل هاتفك.

ينصح الخبراء بوضع تذكير شهري على الهاتف المحمول ينبه أصحابه بمسح التطبيقات غير المستخدمة.

يمكنك مسح التطبيقات التي ترغب فيها من خلال ضغطة طويلة على التطبيق واختيار مسح أو سح التطبيق عبر إكس سواء في أنظمة أندرويد أو أيفون.

3- استثمر في غطاء جيد

لا يحب البعض شراء أغطية هاتف كونها تغطي تصميمه الرائع، فضلًا عن أغلبها لا يتمتع بشكل أنيق، إلا أن وجودها يمثل ضرورة للحفاظ على الهاتف الجوال.

تحمي الأغطية الهواتف الجوالة من التعرض لكسور في حالة سقوطه، ويغنيك عن تصليحه وإنفاق كثير من الأموال لإعادته إلى حالته الأصلية، كما يوفر عليك شراء آخر جديد.

4- حافظ على نظافة شاشة الهاتف

لا يرغب أحد في استخدام هاتف ملوث بالدهون وبقايا الطعام، بل نفضل أن يبقى الهاتف نظيفًا ولامعًا.

يجب الحفاظ على نظافة الهاتف الجوال طيلة الوقت، حتى في حالة استخدامك غطاء للهاتف، يفضل أن تقتطع بعض الوقت من يومك لتلميع شاشة الهاتف من الغبار والتأكد من خلو مقبس الهاتف من أي شوائب عالقة باستخدام منديل وأدوات تنظيف.

5- تجنب الإفراط في تشغيل أو تسخين الهاتف

على عكس الشائع كثرة شحن الهاتف لن تفسد البطارية، ولكن تركه بدون شحن إلى أن يصل إلى نسب ضعيفة من شأنه أن يقصر عمر البطارية.

بإمكانك أيضًا إطالة عمر البطارية والهاتف بالتبعية من خلال تجنب الإفراط في تسخينه، سواء بوضعه تحت أشعة الشمس مباشرة أو بإجهاد البطارية.