شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حتى لو مغلق.. هاتفك الأيفون سيرسل تنبيه بقراءة الرسائل حتى عند إيقاف تشغيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إطلاق سلسلة iPhone 13 ، بدأت أبل أيضًا في طرح نظام التشغيل iOS 15، وقد تم الكشف عن iOS 15 في WWDC العام الماضي، حيث جلب بعض الميزات البارزة مثل متصفح Safari المعاد تصميمه و SharePlay و Focus Mode و Live Text والعديد من الميزات الأخرى.

فيما يجلب التحديث أيضًا ميزات أمان وخصوصية جديدة، ومنذ بداية الطرح، أبلغ المستخدمون عن العديد من المشكلات في نظام التشغيل والآن انضم خطأ جديد إلى العربة، ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، فإن الخطأ في تطبيق الرسائل يرسل إعلامات بالقراءة حتى عندما يتم تعطيل الميزة من قبل المستخدم.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، فإن إيصالات الاستلام تشبه تمامًا العلامات الزرقاء التي يمكن للمرء رؤيتها أثناء استخدام WhatsApp، ويتحول نص "تم التسليم" الموجود أسفل iMessage إلى "قراءة" عندما يتم إرسال الرسالة من قبل مستخدم آخر، وتجدر الإشارة إلى أن إشعارات القراءة تظهر فقط عند تشغيل الميزة في تطبيق الإعدادات. بمجرد التمكين ، تتم مزامنة الإعداد عبر جميع أجهزة أبل التي تستخدم نفس معرف أبل.

ويشير تقرير MacRumors إلى أن تطبيق الرسائل لا يراعي دائمًا الإعدادات التي حددها المستخدمون، وتمكن عدد قليل من الأشخاص من حل المشكلة مؤقتًا عن طريق إعادة تشغيل أجهزتهم ولكن لم يتم اكتشاف حل دائم حتى الآن، فيما أزال نظام التشغيل الجديد أيضًا ميزة من مساعد صوت أبل Siri، ووفقًا لأحد التقارير ، لم يعد بإمكان Siri تقييم الأغاني التي يتم تشغيلها على تطبيق أبل Music في نظام التشغيل iOS 15 أو إصدار أحدث.

ومع نظام التشغيل iOS 8 ، أضافت أبل القدرة على تقييم الأغاني في تطبيق أبل Music، وباستخدام هذه الميزة ، تمكن المستخدمون من تقييم أغنية من أصل خمسة من خلال المساعد الصوتي أثناء الاستماع من خلال سماعات الأذن أو عندما يكون الهاتف متصلاً بـ CarPlay، وعلى الرغم من أنها قد لا تبدو ميزة كبيرة ، إلا أنها كانت مفيدة جدًا للأشخاص الذين تمكنوا من إنشاء قوائم تشغيل ذكية على التطبيق بناءً على تقييماتهم.