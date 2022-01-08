شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Meta تقدم مركز خصوصية جديدًا عبر مجموعة تطبيقاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مواجهة تدقيق مكثف بشأن خصوصية بيانات المستخدمين، قدمت Meta مركزًا للخصوصية عبر مجموعة تطبيقاتها لتثقيف مليارات المستخدمين، حيث أصبح هذا المركز متاحًا لعدد محدود من الأشخاص الذين يستخدمون فيس بوك على سطح المكتب في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يقوم مركز الخصوصية بتثقيف الأشخاص بشأن خيارات الخصوصية الخاصة بهم وتسهيل فهم كيفية قيام Meta (المعروف سابقًا باسم فيس بوك) بجمع المعلومات واستخدامها.

وقالت الشبكة الاجتماعية إنها ستطرح هذا على المزيد من الأشخاص والتطبيقات في الأشهر المقبلة، وقالت Meta في بيان: "لقد أنشأنا عددًا من عناصر التحكم في الخصوصية والأمان عبر تطبيقاتنا وتقنياتنا على مر السنين، وهدفنا هو أن يعمل مركز الخصوصية كمحور لعناصر التحكم وتعليم الخصوصية".

ويحتوي الإصدار الحالي من مركز الخصوصية على خمس وحدات: الأمان والمشاركة والتجميع والاستخدام والإعلانات، ويمكن للأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى هذا الإطلاق الأولي العثور على مركز الخصوصية بالانتقال إلى الإعدادات والخصوصية على إصدار سطح المكتب من فيس بوك.

وأضاف ميتا: "بينما نقوم بتوسيع مركز الخصوصية ، سنضيف المزيد من الطرق للوصول إليه في الأماكن التي قد تكون لديك فيها مخاوف تتعلق بالخصوصية"، وستتيح لك الفئات إدارة إعدادات الأمان ، ومع من تشارك منشوراتك ، وكيف تجمع Meta معلوماتك وتستخدمها ، وما هو ملفك الإعلاني وتفضيلاتك.

وأوضحت الشركة: "يمكنك تحسين أمان الحساب ، وإعداد أدوات مثل المصادقة الثنائية أو معرفة المزيد حول كيفية محاربة Meta تجريف البيانات والتعرف على الأنواع المختلفة من البيانات التي تجمعها Meta ، وكيف يمكنك عرض هذه البيانات من خلال أدوات مثل Access معلوماتك ".