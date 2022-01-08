شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أمضيت حياتى أسافر فى الكون داخل ذهنى".. جوجل تحتفل بميلاد ستيفن هوكينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محرك البحث العالمي جوجل صباح اليوم السبت بميلاد عالم الفيزياء الراحل ستيفن هوكينج، والذي يصادف يوم الـ8 من يناير من عام 1942، والذى يعتبر من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم، حيث درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء، أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون، له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني.



من هو ستيفن هوكينج؟ من هو ستيفن هوكينج؟ ولد ستيفن إدوارد هوكينج في أكسفورد في الثامن من ينايرعام 1942. كان والده، اختصاصي الأحياء المتقاعد، قد انتقل مع زوجته للإقامة فيها من لندن هربا من الغارات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية.

ويعد من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم، درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء، أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون، له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني، وكان هوكينج يتحلى بحس دعابة عال، وعرف بأنه سفير شعبي للعلوم، إذ كان حريصا على أن يصل الإنسان العادي إلى نتائج أبحاثه. وحقق كتابه الذي يحمل عنوان "تاريخ موجز للزمن" أفضل المبيعات، مع أنه لا يمكن معرفة عدد الأشخاص الذين تمكنوا من قراءته حتى النهاية.





مرض ستيفن هوكينجعانى ستيفن هوكينج من شكل نادر مبكر الظهور وبطيء التقدم من التصلب الجانبي الضموري، المعروف أيضًا باسم مرض العصبون الحركي أو مرض لو-جريج، الذي سبب له شلل تدريجي على مدى عقود من الزمن.

كما عانى خراقة متزايدة في عامه الأخير في أكسفورد، بما في ذلك سقوط على بعض الدرج والصعوبات عند التجديف. تفاقمت المشاكل، وأصبح خطابه مدغم قليلًا؛ ولاحظت أسرته التغييرات عند عودته للمنزل في عيد الميلاد وباشروا بالفحوصات الطبيّة، وجاء تشخيص مرض العصب الحركي عندما كان هوكينج في الـ 21 من عمره، عام 1963. في ذلك الوقت، تنبأ الأطباء له بقية عمر متوقّعة لسنتين فقط.





الكرسي المتحرك الخاص بهمع تطور مرضه، وبسبب إجرائه عملية للقصبة الهوائية بسبب التهاب القصبة، أصبح هوكينج غير قادر على النطق أو تحريك ذراعه أو قدمه، أي أصبح غير قادر على الحركة تماماً، فقامت شركة إنتل للمعالجات والنظم الرقمية بتطوير نظام حاسوب خاص متصل بكرسيه يستطيع هوكينج من خلاله التحكم بحركة كرسيه والتخاطب باستخدام صوت مولد إلكتروني وإصدار الأوامر عن طريق حركة عينيه ورأسه، حيث يقوم بإخراج بيانات مخزنة مسبقاً في الجهاز تمثل كلمات وأوامر. في 20 أبريل 2009، صرحت جامعة كامبردج بأن ستيفن هوكينج مريض جداً وقد أودع مستشفى إدينبروك.



نظرية ستيفن هوكينج حول العلاقة بين الثقب الأسود والمادة المظلمة نظرية ستيفن هوكينج حول العلاقة بين الثقب الأسود والمادة المظلمة اقترح ستيفن هوكينج وطالب الدكتوراه برنارد كار في عام 1974، أن الثقوب السوداء البدائية، الثقوب السوداء الافتراضية التي كانت موجودة بعد بداية الكون مع حدوث ما يعرف بالانفجار العظيم بفترة وجيزة، يمكن أن تكون المادة المظلمة التي تم وضع نظرياتها لأول مرة في عام 1933، وبعد 47 عامًا يمكن إثبات هذه النظرية من خلال دراسة حديثة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت دراسة بقسم الفيزياء الفلكية في جامعة ييل وجامعة ميامي ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن نموذج جديد لكيفية تشكل الكون المبكر، ويُظهر النموذج الجديد أن النجوم والمجرات الأولى قد تكونت حول الثقوب السوداء، والتي كانت لديها القدرة على النمو إلى ثقوب سوداء فائقة الكتلة عن طريق التهام الغاز والنجوم في جوارها، أو عن طريق الاندماج مع الثقوب السوداء الأخرى.

ويقترح العديد من الخبراء أن حوالي 85% من كل المادة في الكون هي مادة مظلمة، ولكن لم يتم رؤيتها أو اكتشافها مطلقًا، وقد جادل هوكينج وكار أنه خلال اللحظات الأولى للانفجار العظيم، الذي حدث قبل 13.8 مليار سنة، ربما تكونت مناطق "متكتلة" ذات كتلة زائدة في الكون وتحولت إلى ثقوب سوداء عندما انهارت.

ومع ذلك، فإن نظريتهم لم تنتشر بين المجتمع العلمي، لكن الدراسة الجديدة تظهر أنه مع بعض التعديلات، قد يكون هوكينج على حق.