شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن إيقاف التعليقات على YouTube؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنه شعور رائع عندما ترى المشتركين أو المشاهد يترك تعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بك على YouTube أو يعجبهم، لكن رغم ذلك، كل التعليقات ليست ممتعة، حيث ينشر بعض المشاهدين تعليقات مؤذية أو غير محترمة بدون سبب واضح.

لذلك لإيقاف ذلك، يوفر لك YouTube خيار إيقاف تشغيل التعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة بك، وعلاوة على ذلك ، لا تحتاج إلى سطح مكتب أو كمبيوتر محمول لحفظ هذا الإعداد. يمكنك ببساطة إيقاف تشغيل التعليقات من خلال هاتف Android أو iOS.

- كيف يمكنني إيقاف تشغيل التعليقات على YouTube؟ تحتاج إلى تحديد الفيديو الذي تريد تعطيل التعليقات الخاصة به، اضغط على أيقونة القلم الرصاص ، والتي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة لفتح "الإعدادات المتقدمة" بشكل أكبر، والآن ، قم بالتمرير لأسفل للعثور على خيار "التعليقات" وقم بالتبديل لإيقاف تشغيل التعليقات.

- لماذا لا يمكنني تشغيل التعليقات على YouTube؟ قد يكون هذا ممكنًا لأن منشئ الفيديو ربما أوقف تشغيل ميزة التعليقات لمقطع فيديو واحد أو أكثر. قد يتم حظر التعليقات من قبل منشئ الفيديو لمنع أي رسائل غير مرغوب فيها أو بريد عشوائي.

- هل يؤثر تعطيل التعليقات على YouTube على المشاهدات؟ لا يؤثر تعطيل التعليقات على مقاطع فيديو YouTube في المشاهدات، ويمكن لمالك القناة إيقاف تشغيل التعليقات أو تشغيلها لتجنب أي بريد عشوائي أو رسائل غير مرغوب فيها.

- هل يتم إخطار مستخدمي YouTube عند التعليق؟ نعم ، إذا قمت بالتعليق على مقطع فيديو على YouTube ، فسيتلقى منشئ الفيديو إشعارًا بشأنه. ومع ذلك ، إذا كان هناك مئات التعليقات كل ثانية ، فقد لا يتلقى Youtuber إشعارات بها.

- من يمكنه رؤية تعليقاتي على YouTube؟ جميع التعليقات على YouTube عامة ويمكن لأي شخص الرد عليها، علاوة على ذلك ، يمكن إزالة التعليقات من مقطع فيديو على YouTube بواسطة الشخص الذي نشرها ، أو مالك القناة ، أو بواسطة YouTube نفسه بسبب انتهاكات السياسة.