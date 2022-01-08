شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول جرار بدون سائق يمكن للمزارعين التحكم فيه باستخدام هاتف ذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت العروض التكنولوجية بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيجاس عن تفاصيل جرار 8R، الذى يعد أول جرار ذاتي القيادة، يمكن للمزارعين التحكم فيه باستخدام هاتف ذكي وتشغيله على مدار 24 ساعة في اليوم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يختبر مزارعون في الولايات المتحدة الجهاز منذ عام 2019، والذي يوصف بأنه وسيلة لإطعام العالم ومعالجة النقص في الموظفين.

يتميز الجهاز بستة أزواج من الكاميرات والذكاء الاصطناعي، مما يسمح له بالتحقق من موضعه والتوقف إذا اكتشف حيوانًا أو كائنًا في طريقه.

وستقوم الشركة بتسليم ما يصل إلى 20 آلة هذا العام، مع طرح موسع في السنوات المقبلة، ولكن لم تقرر بعد ما إذا كان سيتم بيع المجموعة الجديدة مباشرة أو تأجيرها.

رحب الاتحاد الوطني للمزارعين في المملكة المتحدة بالتطوير، حيث توقع مستقبلًا حيث سيتمكن مشغل واحد من التحكم في أساطيل الروبوتات التي تعمل في الحقول.

ظلت الصناعة الزراعية تكافح من أجل الموظفين لعقود من الزمن، بسبب هجرة الناس من المناطق الريفية إلى المدن، وخاصة الشباب حيث يبلغ متوسط ​​عمر المزارع الآن 55 عامًا.

قال جامي هيندمان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في John Deere: "من المتوقع أن ينمو عدد سكان العالم من حوالي 8 مليارات إلى ما يقرب من 10 مليارات شخص بحلول عام 2050، مما يزيد الطلب العالمي على الغذاء بنسبة 50%".

ويمكن تشغيل هذه المعدات الجديدة من هاتف ذكي في مكتب بعيد، فبمجرد دفع الجرار إلى الحقل، يمكن للمزارع ببساطة التمرير سريعًا لليمين لإرساله في طريقه، دون الحاجة إلى التواجد في الكابينة، لكنهم سيحتاجون إلى برمجة مساره عبر الحقل.

تسمح هذه التقنية للجرار الذي يعمل بدون سائق بحرث الحقل وزراعة البذور في خط مستقيم، وفي حين أن الإصدار الأول، المجهز بمحراث، سيكون متاحًا في الولايات المتحدة هذا العام، قالت الشركة إنه سيتم إعدادها للعمل مع مهام زراعية أخرى لاحقًا.