شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أحدث سرير ذكى يتكيف مع احتياجاتك مع تقدمك فى السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرير ذكى 360 يظهر خلال معرض CES هذا العام بأحدث إصدار ، حيث يجمع المزيد من المميزات ومنها القدرة على مراقبة درجة حرارة الجسم يمكن للمرتبة الإسفنجية المليئة بالجرافيت تبريد أو تسخين كل جانب من جوانب السرير للحفاظ على درجة الحرارة المفضلة لكل شخص طوال الليل، والمرتبة 360 درجة لديها أيضا مثل هذه الميزة ويمكن للسرير الذكي تدفئة قدميك لمساعدتك على الانجراف أيضًا، وفقا لتقرير ENGADGED.

كما هو الحال مع النموذج الحالى هناك وظيفة الكشف عن الشخير، ويمكن أن يدفع ذلك السرير لرفع رأسك لتخفيف الشخير المعتدل، بالإضافة إلى ذلك يمكن إمالة السرير بالكامل لفتح مجرى الهواء ومساعدتك على التنفس بسهولة أكبر مع الحفاظ على محاذاة عمودك الفقري بشكل صحيح.

وتتمثل إحدى الأفكار الأساسية وراء أحدث طراز في أنه مصمم للتكيف مع احتياجاتك المتغيرة على سبيل المثال ، يمكن رفعه أو خفضه لمساعدة الحوامل أو اللاتي تعرضن لإصابة أو ببساطة يكبرن قليلاً في السن للدخول إلى السرير والنهوض منه.

ويوفر السرير الذكى 360 ميزة تتبع النوم ، وسيوفر تفاصيل حول أشياء مثل كم من الوقت تنام جيدًا فى النهاية ، وقد يكون قادرًا على مراقبة علامات الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم أو الأحداث القلبية وتنبيه النائم بشأن الحالات المحتملة، ويجب أن تضيف تحديثات البرامج المزيد من الميزات والأفكار بمرور الوقت.

وسيتوفر السرير الذكى 360 الذى تم تجديده فى عام 2023، ومن المتوقع أن يبدأ السعر من 1099 دولارًا.

وأعلنت شركة Sleep Number أيضًا عن بعض الأثاث الذكى المصمم لتكملة السرير، وتشمل الميزات وسائل المساعدة على الحركة، وتقنية الحد من الضوضاء الفردية ، والإضاءة المحيطة وجيب مدمج للشحن والتخزين، وستبدأ الشركة فى شحن الأثاث العام المقبل أيضًا.