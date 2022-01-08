شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تتيح ميزة "Swipe Party" القادمة من Tinder للأصدقاء مساعدتك فى اختيار التواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Tinder على ميزة جديدة تسمى Swipe Party والتى ستتيح لك دعوة الأصدقاء عبر الإنترنت لمساعدتك في فحص التواريخ ، وفقًا لما ذكرته TechCrunch والذى نشره ENGADGED ،و تم رصد الميزة لأول مرة فى كود التطبيق بواسطة الموقع الهولندي Gratisdatingtips ولم يتم الإعلان عنها بعد ، لكن Tinder أكد أنها قيد العمل.

ولن تختلف هذه الميزة عن SharePlay من Apple ، والتي تتيح لك مشاهدة الحفلات مع الأصدقاء عبر FaceTime على التطبيقات المدعومة مثل Disney + و Hulu باستخدام Tinder ، ويمكنك أيضًا دعوة الأصدقاء إلى جلسات الضرب الخاصة بك حتى يتمكنوا من مساعدتك في اختيار المباراة، ويقوم الكثير من الأشخاص بذلك شخصيًا ، لذا فإن الميزة الجديدة تجلب ذلك عبر الإنترنت - في متناول اليد في وقت COVID-19.

وتوضح مقتطفات التعليمات البرمجية أن Swipe Party ستتيح لك دعوة الأصدقاء للانضمام إلى جلسة من خلال توفير رقم هاتفهم وتأكيده برمز ، ثم إدخال الاسم وتاريخ الميلاد، ومع ذلك إذا كنت تريد مساعدتهم ، فستحتاج إلى منحهم حق الوصول إلى كاميرا الهاتف والميكروفون.