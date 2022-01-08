طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار ورياح مثيرة للرمال وحرارة تصل إلى 5 درجات

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا رسميا، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، إذ توقع الخبراء بأن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وبارد على السواحل الغربية، في حين يكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة على كل الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

شبورة مائية كثيفة

وحذرت من ظهور شبورة مائية كثيفة، صباح يوم السبت، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد، على فترات متقطعة قد تمتد إلى القاهرة.

فرص سقوط أمطار

أشارت الأرصاد، إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة يوم الأحد المقبل، على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 8 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 9 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

-- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 10 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.