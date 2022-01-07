شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قط روبوتى يعض أصابعك.. تعرف على أغرب الاختراعات فى CES 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت الابتكارات التي تم الكشف عنها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2022ن بعض من المنتجات الغريبة من بينها قط روبوت يعض الأصابع، ومصباح ذكي يمكنه مراقبة صحتك، وبدلة مصممة لوضعك في عالم ميتافيرس، ويقام الحدث شخصيًا في لاس فيجاس بنيفادا، وكذلك عبر الإنترنت للأشخاص الذين لا يستطيعون السفر، مع عرض عشرات الآلاف من الأفكار والمفاهيم والمنتجات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستمر الحدث السنوي حتى السبت، ويعد معرض CES هو واحد من أكبر المعارض التجارية في العالم، وعلى الرغم من ارتفاع عدد حالات Omicron إلا أن المعرض فتح أبوابه لآلاف الزوار.

قط روبوتى يقضم أصابعك

يعد القط الروبوت، المسمى Amagami Ham Ham بواسطة Yukai Engineering، أغرب منتج يتم طرحه في CES 2022، فإنها لعبة محبوبة على شكل قطة يمكنه قضم أصابعك، وتقول الشركة إنها تستند إلى فكرة أن لدينا جميعًا رغبة سرية في قضم أصابعنا.

كما تم تصميم هذا المفهوم ليكون مخففًا للضغط، ويتم تشغيله بواسطة خوارزمية تنتج 20 نمطًا مختلفًا للقضم، وهذا يعني أنه في كل مرة تضع فيها إصبعك في فمه، ستحصل على قضم مختلف عن الوقت السابق.

تشمل الأنماط التذوق والتدليك والشفط ويأتي في تصميمين، وقال Tsubasa Tominaga رئيس قسم التسويق بالشركة، "يحب معظم الناس إحساس القضم لكنهم يعرفون أنهم بحاجة إلى تعليم أطفالهم أو حيواناتهم الأليفة لإيقاف هذه العادة، لأن الأطفال والحيوانات سيعضوا بالقوة الكاملة في النهاية إن لم يتم توقيفهم".

بدلة الجسم ميتافيرس

أعلنت شركة Shiftall عن مجموعة من المنتجات المصممة لمساعدة المستخدمين على الانغماس في عالم ميتافيرس، وتضمنت سماعة الرأس MeganeX VR وجهاز التدفئة والتبريد القابل للارتداء Pebble Feel وميكروفون Mutalk المتوافق مع ميتافيرس، وتنضم سماعة الرأس والميكروفون إلى بدلة تتبع الحركة التي تسمى Haritora X التي تغمر المستخدم في العالم الافتراضي.

واختبرت الشركة البدلة المكونة من Pebble Feel و Haritora X على مستخدمين يرتدون سماعة رأس Oculus VR.

مصباح تتبع الصحة

كشفت شركة Sengled الناشئة في الولايات المتحدة، النقاب عن مصباح كهربائي ذكي يستخدم أجهزة استشعار الرادار والبلوتوث لتوفير معلومات تتبع الحالة الصحية للأشخاص في الغرفة.

كما أنه بدون الحاجة إلى ارتداء أي أجهزة أخرى، يمكن للمصباح تتبع معدل ضربات قلب المستخدم ودرجة حرارة الجسم وأنماط النوم.

ويستخدم رادار الموجة المستمرة ذات التردد المعدل (FMCW) لرسم خريطة للغرفة أو المنزل بأكمله إذا كان لديهم لمبات في كل غرفة، واكتشاف الأشخاص فى المنزل، ثم يستخدم المصباح الذكي نظام الرادار الخاص به، جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي، لمراقبة المؤشرات الصحية والحيوية للأشخاص في الغرفة.

كما أنه قادر على تتبع الحركة الجسدية، وبالتالي يمكن استخدامه فى منزل شخص مسن لمراقبة السقوط، وإرسال البيانات إلى تطبيق يمكنه الاتصال بجهة اتصال محددة وتنبيههم.

لا يزال المنتج قيد التطوير، لذلك لم يتم الكشف عن تفاصيل الأسعار، ولكن من المتوقع إطلاقه بحلول نهاية هذا العام.