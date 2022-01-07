شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة أمريكية تدين جوجل بانتهاك براءات اختراع وتحكم عليها بمنع الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التجارة الدولية الأمريكية على مزاعم Sonos بأن Google قد انتهكت حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع لمنتجاتها، وأصدرت قرارها الأولى فى أغسطس وبهذا يكون حكمها حظر Google من استيراد المنتجات التي يتبين أنها انتهكت حقوق الملكية الفكرية لشركة Sonos، ونظرًا لأن Google تصنع منتجاتها فى الصين ، فهذا يعنى أنها لن تتمكن من شحنها إلى الولايات المتحدة عندما يسرى حظر الاستيراد فى غضون 60 يومًا، وفقا لتقرير engadged .

ورفعت شركة Sonos دعوى قضائية ضد شركة Google فى عام 2020 بشأن خمس براءات اختراع لها قامت جوجل بانتهاكها ، والتى تشمل واحدة تتضمن تفاصيل تقنية تسمح لمكبرات الصوت اللاسلكية بالمزامنة مع بعضها البعض، كما تلاحظ صحيفة نيويورك تايمز تشمل المنتجات المتأثرة مكبرات الصوت الذكية للمنازل من Google وهواتف Pixel وأجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى أجهزة Chromecast، بينما تواجه Google حظرًا على الاستيراد وقال متحدث باسم الشركة إن عملاق التكنولوجيا لا يتوقع أن يعرقل الحكم قدرتها على استيراد الأجهزة وبيعها.

وقال المتحدث لجوجل نختلف مع قرار اليوم ولكننا نقدر أن لجنة التجارة الدولية وافقت على تصاميمنا المعدلة، وسنسعى إلى مزيد من المراجعة وسنواصل الدفاع عن أنفسنا ضد ادعاءات Sonos العبثية بشأن شراكتنا وملكيتنا الفكرية." ولم ترفض اللجنة تلك التصميمات البديلة فى قرارها النهائى مما يعنى أن Google يمكنها تنفيذها.

و أعلن فريق Nest مؤخرًا عن بعض التغييرات على مجموعات المتحدثين والتى تقول إنها "بسبب حكم قانونى حديث، فإن التغيير الأكثر بروزًا هو أنه من الآن فصاعدًا لن يتمكن المستخدمون من ضبط مستوى صوت جميع مكبرات الصوت في مجموعة دفعة واحدة، وسيتعين عليهم ضبط كل مكبر على حدة بدلاً من ذلك.

وفي بيان ، اعترف كبير المسؤولين القانونيين في Sonos ، إيدي لازاروس ، أن هناك احتمالًا بأن "تتمكن Google من إضعاف ميزات المنتج أو إزالتها بطريقة تتحايل على حظر الاستيراد الذي فرضه مركز التجارة الدولية، ومع ذلك قال إن منتجات شركة التكنولوجيا العملاقة ستظل "تنتهك العديد من براءات اختراع Sonos" - أي ما لم تدفع Google رسومًا لشركة Sonos مقابل تقنياتها.

وجاء في بيانه كاملاً:

نحن نقدر أن مركز التجارة الدولية قد تحقق بشكل نهائي من صحة براءات اختراع Sonos الخمس المعنية في هذه الحالة وأصدر حكمًا قاطعًا أن Google تنتهك الخمسة جميعًا، وهذا فوز شامل نادر للغاية في قضايا براءات الاختراع ويؤكد قوة محفظة براءات الاختراع الواسعة لشركة Sonos ضد إنكار Google للنسخ، وتغطى براءات اختراع Sonos هذه اختراع Sonos الرائد لميزات الصوت المنزلي الشائعة للغاية بما في ذلك الإعداد للتحكم في أنظمة الصوت المنزلية ، ومزامنة مكبرات الصوت المتعددة ، والتحكم المستقل في مستوى الصوت لمكبرات الصوت المختلفة ، و الاقتران الاستريو للسماعات.

وهناك احتمال أن تتمكن Google من إضعاف ميزات المنتج أو إزالتها بطريقة تتحايل على حظر الاستيراد الذي فرضته ITC، ولكن فى حين أن Google قد تضحى بتجربة المستهلك فى محاولة للتحايل على حظر الاستيراد هذا ، فإن منتجاتها ستظل تنتهك العشرات من براءات اختراع Sonos ، وستستمر مخالفاتها وستستمر الأضرار المستحقة لشركة Sonos، وقال بدلاً من ذلك يمكن لـ Google كما فعلت الشركات الأخرى بالفعل أن تدفع رسومًا عادلة مقابل التقنيات التى اختلستها ".