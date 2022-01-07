MSI تكشف عن آخر تحديثاتها الجديدة للأجهزة المخصصة للألعاب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:22 مساءً - منذ 35 دقيقة

كشفت MSI في معرض CES عن جيل جديد من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، التي تحصل على ترقية في عدد من المواصفات.

تشمل الترقية الجديدة في أجهزة MSI المخصصة للألعاب كرت الشاشة الجديد RTX 3080 Ti، مع معالج Intel Core i7 المستخدمة في أجهزة Stealth و Raider، وتتميز هذه الإصدارات أيضاً بتصميم يضم Pad معدنية سائلة لتحسين الأداء نسبة 10%.

وتتضمن الترقية في أجهزة GS77/66 Stealth دعم الأجهزة بعدد 6 من المكبرات الصوتية، وسعة تخزين 1 تيرابايت في SSD.

أيضاً تختلف النماذج في الذاكرة العشوائية التي تبدأ من 8 جيجا بايت رام وصولاً إلى 16 جيجا بايت رام في GDDR6 VRAM، بينما تتوفر ذاكرة عشوائية 16 و32 جيجا بايت رام في DDR5، وفي المعالج تتضمن هذه الإصدارات معالج Core i7 أو Core i9، كما ينطلق Stealth GS77 بسعر يبدأ من 1799 دولار، ويبدأ سعر جهاز Stealth GS66 من 2249 دولار.

ولقد قدمت الشركة أيضاً تحديث لأجهزة MSI Raider GE76 و GE76، حيث تدعم الإصدارات الجديدة من أجهزة الألعاب بكرت شاشة GeForce RTX 3080 Ti، وذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام.

يبدأ سعر MSI Raider GE76 من 1599 دولار، بينما يبدأ سعر جهاز Raider GE66 المخصص للألعاب من 2249 دولار.

وتدعم MSI أجهزة Vector GP76 و Vector GP66 بتقنية Cooler Boost 5، كما تضم الأجهزة كرت شاشة RTX 3080، وذاكرة 32 جيجا بايت رام، وينطلق بسعر 1899 دولار، بينما يأتي Vector GP66 بسعر 2249 دولار.

كما تقدم الشركة الإصدار الخاص Crosshair Rainbow Six Extraction باثنان من الأحجام 15 و17 إنش، مع كروت شاشة RTX 3070 أو RTX 3070 Ti.

أيضاً كشفت الشركة عن MSI Pulse GL76، كما يتميز بواجهة Cooler Boost 5 وترتكز الأجهزة على دفق للهواء بنسبة 15%، على أن تأتي بكرت الشاشة RTX 3080 ومعالج 1349د دولار.