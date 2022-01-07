«الأرصاد»: طقس السبت شديد البرودة

الشارقة - اميمة ياسر - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غداً السبت، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، الجمعة، إلى أن طقس السبت شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع أن تكوُن شبورة مائية كثيفة من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال على فترات متقطعة.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد بنسبة 30% قد تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة بنسبة 10% على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة السبت 8 يناير:

القاهرة 20-10.

الإسكندارية :20-10.

بورسعيد: 19-10.

العريش: 20-10.

نوبيع 22-12.

طابا:21-9.

شرم الشيخ:24-15.

الغردقة:23-15.

الأقصر:25-10.

أسوان:24-11.