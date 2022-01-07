شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تقدم دعمًا للصوت دون فقدان عبر AirPods Pro 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يدعم الجيل الثاني من AirPods Pro برنامج ترميز الصوت بلا ضياع من شركة آبل ALAC، ويمكن أن يأتي مع حافظة تصدر صوتًا لمساعدتك في العثور عليها، وذلك وفقًا للمحلل الموثوق مينغ تشي كو في ملاحظة للمستثمرين، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية. ولا يوجد حاليًا نموذج AirPods يدعم الصوت بلا ضياع، وهو شكل من أشكال ضغط الملفات الذي يحافظ على جميع البيانات في ملف الصوت الأصلي، مما ينتج عنه جودة صوت أعلى.

ويستخدم كل نموذج من نماذج AirPods – حتى AirPods Max – تقنية البلوتوث لتقديم الصوت، مما يجبر الأجهزة على استخدام برنامج ترميز الصوت المتقدم AAC، وهو شكل من أشكال ضغط الصوت يسبب الفقدان وحتى الآن، فإن أجهزة آبل الوحيدة التي يمكنها الاستفادة من الصوت دون فقدان عبر آبل ميوزك (وفي أي مكان آخر) تشمل آيفون وآيباد وماك و Apple TV 4K و Apple HomePod.

ويتمثل الجانب السلبي الرئيسي للصوت دون فقدان في أن ملفاته تشغل مساحة تخزين أكبر ضمن جهازك. ويمكن أن يؤدي بثها عبر الإنترنت إلى استهلاك بيانات الأجهزة المحمولة بسرعة. وإذا كان الجيل الثاني من AirPods Pro يدعم ALAC، فإنه يتعين على الشركة إما التخلي عن البلوتوث أو تخطي بعض عقبات التكنولوجيا لتحقيق ذلك. وتم طرح قيود البلوتوث في مقابلة مع جاري جيفز، نائب رئيس الصوتيات في آبل.

وخلال المقابلة، قال جيفز إن الشركة تحتاج إلى العمل بجد لتحقيق أقصى استفادة من تقنية البلوتوث. آبل تستعد لإطلاق AirPods Pro 2 وأشار جيفز أيضًا إلى أن هناك عددًا من الطرق التي يمكن استخدامها لتعظيم أو تجاوز بعض حدود البلوتوث. ولكن المزيد من النطاق الترددي قد يكون مثاليًا، وهو تلميح محتمل لما قد يأتي. وبالنسبة لإمكانية وجود حافظة شحن تصدر صوتًا، فقد يساعد ذلك في العثور على الحافظة إذا انفصلت عن سماعات AirPods.

وتصدر في الوقت الحالي سماعات AirPods نفسها ضوضاء عندما تحاول تحديد موقعها عبر تطبيق Find My، ويتوقع المحلل أن الشركة قد تعيد تصميم AirPods Pro 2 للتركيز على اللياقة البدنية. بالإضافة إلى ذلك يقول كو إن آبل قد تطلق AirPods Pro 2 في الربع الرابع من عام 2022. أي بعد نحو ثلاث سنوات من إطلاق أول AirPods Pro