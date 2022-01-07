شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "Quote Tweet with reaction" الجديدة من تويتر لمستخدمى أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع تويتر عن بدء اختبار ميزة جديدة لمستخدمي أيفون، حيث تتيح ميزة "اقتباس تغريدة مع رد فعل" للمستخدمين إعادة تغريد منشور وإضافة تفاعل فيديو خاص بهم باستخدام الكاميرا.

وقد تم الكشف عن الميزة الجديدة من قبل الشركة عبر موقع تويتر، وجاء في تغريدة الشركة "يمكن الآن أن تبدأ مقاطع الفيديو الخاصة بردود الفعل على تويتر على تويتر! الاختبار على iOS: عند النقر على أيقونة إعادة التغريد، اختر "اقتباس تغريدة مع رد فعل" لإنشاء وتخصيص تغريدة خاصة بك - خذ مقطع فيديو (أو صورة) مع التغريدة المضمنة".

ونظرًا لأن الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار ، فهي متاحة فقط لعدد قليل من مستخدمي iOS في الوقت الحالي ولكن من المتوقع أن تكون الميزة متاحة لمزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

وقد شارك تويتر أيضًا لقطات شاشة توضح كيفية عمل الميزة، وبمجرد تمكين الميزة الجديدة ، ستتمكن من رؤية تغريدة اقتباس جديدة مع زر رد فعل عند الضغط على أيقونة إعادة التغريد، وسيفتح الزر الجديد الكاميرا التي يمكنك بواسطتها تسجيل فيديو رد الفعل الذي تريد مشاركته مع المنشور.

وطول الفيديو الذى يمكن للمستخدم استخدامه أثناء اقتباس تغريدة غير معروف حتى الآن ، لكن التقارير المختلفة تشير إلى أنه مماثل لمقاطع الفيديو العادية على النظام الأساسى.

وفي الشهر الماضي ، طرحت منصة التدوين المصغر أيضًا تسميات توضيحية تلقائية لمقاطع الفيديو المتاحة عالميًا، الميزة متاحة لجميع المستخدمين ولكنها مقصورة على مقاطع الفيديو الجديدة فقط.

هذا يعنى أن مقاطع الفيديو التى تمت مشاركتها على النظام الأساسى قبل إصدار الميزة لن تحتوي على تسميات توضيحية تلقائية.

وقد أعلنت الشركة مؤخرًا أيضًا أن خيار تسجيل Space متاح الآن لبعض المضيفين على iOS و Android ، لكن خيار الاستماع إلى تسجيل Space متاح لجميع المستخدمين.