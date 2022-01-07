شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فولكس فاجن تحدد موعدًا للكشف عن الميكروباص الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ما يقرب من خمس سنوات من كشفها لأول مرة عن مفهوم ID Buzz فى معرض ديترويت للسيارات، أصبحت شركة فولكس فاجن جاهزة أخيرًا لعرض نسخة جاهزة للإنتاج من المركبة المحبوبة، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية.

وغرد الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، هربرت ديس أن الأسطورة تعود في التاسع من شهر مارس، جنبًا إلى جنب مع صورة متحركة لميكروباص صانع السيارات الشهير.

ولم يكن تجسيد ميكروباص فولكس فاجن كمركبة كهربائية أمرًا مفروغًا منه، وذلك بالرغم من كونه عنصر أساسي في مدن كاليفورنيا الساحلية.

ولم تقرر الشركة إعطاء الضوء الأخضر لمفهوم الإنتاج إلا بعد تدفق ردود الفعل الإيجابية. ومن المتوقع إطلاق ID Buzz في أوروبا في وقت لاحق في عام 2022، والوصول إلى أمريكيا في عام 2023.

تمثل المركبة تكريمًا واضحًا للمركبة الأيقونية التي باعتها الشركة في أمريكا الشمالية بين عامي 1950 و 1980.

ومن المتوقع أن تنحرف نسخة الإنتاج قليلاً عن النسخة الأصلية ذات الوجه الحاد لأنه يتم تركيب جميع البطاريات في أرضية الميكروباص.

ويمكنك الحصول على فكرة عما قد يكون عليه محرك فولكس فاجن الكهربائي عند التفكير في سيارة شيفروليه بولت أطول وأكثر شبهاً بشاحنة.

وظهرت صور ID Buzz المزود بأجهزة استشعار وأجهزة عالية التقنية بصفتها مركبة اختبار ذاتية القيادة في ألمانيا.

وقالت فولكس فاجن إن الميكروباص الذاتى القيادة يكون بمثابة منصة لعمليات النقل والتوصيل التجارية واسعة النطاق التي تخطط لإطلاقها في ألمانيا في عام 2025.

فولكس فاجن تحدد تاريخ 9 مارس لعودة الأسطورة

ما زلنا لا نعرف الكثير من التفاصيل حول المركبة الكهربائية القادمة. كما من غير المعروف ما إذا كانت الشركة تخطط للالتزام باسم ID Buzz.

ويستخدم الميكروباص منصة المركبات الكهربائية المعيارية القابلة للتصنيع بكميات كبيرة لشركة فولكس فاجن، أو MEB.

وينضم الميكروباص إلى سيارات MEB الأخرى، بما فى ذلك ID 3 الهاتشباك و ID 4 الكروس أوفر SUV و ID 5 الرياضية SUV.

وربما فقدت فولكس فاجن ثقة المستهلكين بعد فضيحة انبعاثات الديزل. نتيجة لذلك قد تكون النسخة الكهربائية للميكروباص الأيقوني هو أفضل شيء لتخفيف بعض هذه الشكوك.

وقد لا يكون ID Buzz مناسبًا للسوق على نطاق واسع مثل ID 4 ونماذج أخرى أكثر تقليدية. ولكن لا يزال من الممكن أن يكون واحدًا من أهم المركبات الكهربائية من الشركة.

ومثل سيارة بيتل يظل تصميم الميكروباص الخاص بالشركة أيقونيًا، ويمكن أن يعمل ID Buzz كعامل جذب للمشترين إلى مجموعة السيارات الكهربائية للعلامة التجارية. وذلك حتى لو استقروا على نموذج آخر.